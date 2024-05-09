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Spor
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Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

2024-05-09 11:54:04
Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi yari final rövanş maçında Real Madrid yine tarihi bir geri dönüşe imza attı. Davies'in golüyle 1-0 geriye düşen Madrid, 88. ve 90+1. dakikada Joselu'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Geceye damga vuran pozisyon ise son dakikalarda verilen ofsayt kararı. Maçın ardından konuşan De Ligt, yan hakemin skandal bir itirafta bulunduğu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları ve Real Madrid-Bayern Münih maçı özeti....

#1
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün unutulmayacak bir maç oynandı. Real Madrid, Almanya'daki 2-2 biten müsabakanın rövanşında Bayern Münih'i geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Geceye damga vuran pozisyon ise son dakikalarda verilen ofsayt kararı ve Bayern takımının çılgına dönmesi oldu. İşte tarihi maçta yaşananlar...

#2
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken 68. dakikada Alphonso Davies, Bayern'i öne geçirdi. Ancak hesaba katmadıkları bir isim vardı: Joselu…

#3
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

81'de Valverde'nin yerine giren İspanyol forvet, önce 88'de skoru eşitledi. Ardından da 90+1'de bir kez daha sahneye çıkıp taraftarını coşturdu. 2012'de bir tweeti Joselu'nun, o gün Real Madrid maçına gitmek için bilet aradığı ortaya çıktı.

#4
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Bu galibiyetten sonra Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler, eflatun- beyazlı takımda maçı yedek kulübesinde tamamladı.

#5
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'ndaki finalde Arda'lı Madrid, Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Dortmund ile kozlarını paylaşacak.

#6
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez finale yükseldi. Kupa 1'i en çok kazanan takım olan İspanyol ekibi, Dortmund karşısına 15. defa bu sevinci yaşamak için çıkacak.

#7
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Eflatun-beyazlıların hocası Carlo Ancelotti de Devler Ligi'nde 6 kezle en çok finale yükselen teknik adam ünvanına sahip.

#8
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Tarihe geçen maçın son dakikalarında verilen ofsayt kararı geceye damga bir başka pozisyon oldu. Maçın yan hakemi De Ligt'in gol attığı pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

#9
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Maçın orta hakemi Szymon Marciniak'ın tartışmalı kararı Alman ekibininde teknik heyet ve futbolcuları çılgına çevirdi.

#10
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

90+13'te topun ağlara gittiği pozisyonda VAR'ın beklenmemesi ve hakemlerin saha içinde ofsaytı işaret etmesi tüm tepkileri beraberinde getirdi ve Bayern camiası öfkeye döndü.

#11
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Golü geçersiz sayılan Matthijs de Ligt maç sonunda hakemlere tepki gösterdi. Maçın ardından konuşan Hollandalı yıldız, hakemin skandal bir itirafta bulunduğu söyledi.

#12
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Ofsayt kararını eleştiren Matthijs de Ligt, "Sanırım hepimiz kuralları biliyoruz. Eğer ofsayt kararı net değilse, oyuna devam etmek zorundasınız. Kural bu. Yaşananı bir rezalet olarak görüyorum."

#13
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

"Joselu'nun attığı gol de neredeyse ofsayttı ve onlar oynamaya devam etti. Biz neden devam edemedik? Yan hakem benden özür diledi ve hata yaptığını söyledi" söyleyerek hakemin hatalı karar verdiği ortaya çıktı.

#14
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

Maçın ardından konuşan Bayern teknik direktörü Thomas Tuchel, hakemin özrünü kabul edip etmediği soruya şöyle yanıt verdi: "Çok zor. Bu bir yarı final, özür zamanı değil. Gerçekten hayır. İki büyük kural ihlali var ve ardından özür dileniyor. Bu seviyeler özrü kabul etmemeli. Hepimizin bunu kabul etmesi gerekiyor.

#15
Foto - Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

"Sınırlarımızı zorladık, herkesin acı çekmesi, hatasız oynaması gerekiyor. Bu seviyedeki hakemlerin de bunu yapması gerekiyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor." Maçın ardından konuşan Carlo Ancelotti de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ancelotti, "Joselu harika bir iş çıkardı. O harika bir forvet. Gerçekten çok iyiydik ve maçın sonunda çok fazla enerjimiz vardı. Şu andan itibaren finale kadar elbette bunun tadını çıkaracağım. Taraftarlarımızla ligi kutlamak için harika günlerimiz var. Fantastik olacak."

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