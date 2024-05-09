Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...

"Sınırlarımızı zorladık, herkesin acı çekmesi, hatasız oynaması gerekiyor. Bu seviyedeki hakemlerin de bunu yapması gerekiyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor." Maçın ardından konuşan Carlo Ancelotti de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ancelotti, "Joselu harika bir iş çıkardı. O harika bir forvet. Gerçekten çok iyiydik ve maçın sonunda çok fazla enerjimiz vardı. Şu andan itibaren finale kadar elbette bunun tadını çıkaracağım. Taraftarlarımızla ligi kutlamak için harika günlerimiz var. Fantastik olacak."