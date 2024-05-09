2024-05-09 11:54:04 Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf! Ortalık karıştı...
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi yari final rövanş maçında Real Madrid yine tarihi bir geri dönüşe imza attı. Davies'in golüyle 1-0 geriye düşen Madrid, 88. ve 90+1. dakikada Joselu'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Geceye damga vuran pozisyon ise son dakikalarda verilen ofsayt kararı. Maçın ardından konuşan De Ligt, yan hakemin skandal bir itirafta bulunduğu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları ve Real Madrid-Bayern Münih maçı özeti....