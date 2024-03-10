2024-03-10 15:56:28 Ramazan öncesi A101 tüm gemileri yaktı, sıvı yağdan una indirim başladı: Yetişen ucuza alacak
Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan A101, 9 Mart 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu yayınladı. A101, temel mutfak ihtiyaçlarında Ramazan ayı öncesi indirimi dün başlattı. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar...