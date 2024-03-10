  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş’ın stadının altından bakın ne çıktı! Resmen şok olacaksınız

Emeklilere sevindirici haber verildi! “Maaşlara o tarihte seyyanen zam geliyor”

İşte sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler listesi! Bunları yiyen rahat oruç tutuyor

Buckingham Sarayı'na arabayla daldı! İngiliz polisini harekete geçiren olay

Türkiye’den, savunma sanayiinde dünyayı titretecek hamle! O kritik adımı sonunda attık! Hadi hayırlı olsun

CHP'de Burcu Köksal olayı sonrası büyük rezalet patlak verdi! O iddia, resmen Türkiye’yi sarstı

Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış

Ahmet Hakan, İmamoğlu’nu böyle rezil kepaze etti! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden kahreden haber! Hayranları yasta
Gündem
6
Ramazan öncesi A101 tüm gemileri yaktı, sıvı yağdan una indirim başladı: Yetişen ucuza alacak

2024-03-10 15:56:28
Ramazan öncesi A101 tüm gemileri yaktı, sıvı yağdan una indirim başladı: Yetişen ucuza alacak

Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan A101, 9 Mart 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu yayınladı. A101, temel mutfak ihtiyaçlarında Ramazan ayı öncesi indirimi dün başlattı. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar...

#1
Foto - Ramazan öncesi A101 tüm gemileri yaktı, sıvı yağdan una indirim başladı: Yetişen ucuza alacak

• Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 185 TL • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 99,50 TL • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 52 TL • Zeo Siyah Zeytin 1 Kg 99 TL • Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 49,50 TL • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 95 TL • Nar / Aras / Irmak / Bor Şeker Toz Şeker 5 Kg 139,90 TL • Ofçay Tiryakisine Siyah Çay 1 Kg 110 TL • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 32,50 TL

#2
Foto - Ramazan öncesi A101 tüm gemileri yaktı, sıvı yağdan una indirim başladı: Yetişen ucuza alacak

• Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 69,75 TL • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1 Litre 79 TL • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr 34,90 TL • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 34,90 TL • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 34,90 TL • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 34,90 TL • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 27,50 TL • Calgon Toz Kireç Önleyici 250 gr 49 TL • Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 69,50 TL • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 89 TL • Privacy Kadın / Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 149 TL • Signal White System Diş Macunu 75 ml 40,50 TL • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL • Orkid Platinum Hijyenik Ped Çeşitleri 49,90 TL

#3
Foto - Ramazan öncesi A101 tüm gemileri yaktı, sıvı yağdan una indirim başladı: Yetişen ucuza alacak

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde; • Sinangil Buğday Unu 2 Kg 33,90 TL • Torku / Pınar Süt 4x1 Litre 85 TL

#4
Foto - Ramazan öncesi A101 tüm gemileri yaktı, sıvı yağdan una indirim başladı: Yetişen ucuza alacak

#5
Foto - Ramazan öncesi A101 tüm gemileri yaktı, sıvı yağdan una indirim başladı: Yetişen ucuza alacak

Erdoğan “final” demişti: Bozdağ açık kapı bıraktı
Gündem

Erdoğan “final” demişti: Bozdağ açık kapı bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim" sözleri Türkiye'nin gündemine oturur..
Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı

Türkiye'den birçok ülke Bayraktar TB2 SİHA satın aldı! Öte yandan Bayraktar TB ile ilgili son gelişme ortaya çıktı. Maldivler, Hint ordusunu..
Özgür Özel'in suratı düştü! Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı
Siyaset

Özgür Özel'in suratı düştü! Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı

Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan edilmesinin ardından iki başlılığın hakim olduğu CHP'de tansiyon sürekli tırmanıyor. Özgür Özel'in İstanbul Kar..
Yeniden Refah Partisi'den tepki çeken reklam filmi! Sığınmacıları böyle aşağıladılar.
Gündem

Yeniden Refah Partisi'den tepki çeken reklam filmi! Sığınmacıları böyle aşağıladılar.

Yeniden Refah Partisi'nden Fatih Belediye Başkan adayı olan Halit Özkarataşlıoğlu adına yapılan reklam filmi tepki çekti. Reklam filminde, s..
CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe Alevilikti!
Siyaset

CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe Alevilikti!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe A..
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı! Müslümanlara çağrı yaptı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı! Müslümanlara çağrı yaptı

Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Mübarek Ramazan'ın merhamet ikliminden hakkıyla is..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23