Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 75 ile kritik uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. GÜMÜŞHANE 8°C, 23°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 10°C, 17°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu TOKAT 12°C, 26°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 11°C, 16°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 6°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, G. Antep ve Kilis dışında kalan diğer illerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir. DİYARBAKIR 12°C, 25°C Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu SİİRT 15°C, 22°C Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 19°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı