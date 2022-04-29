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Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 75 ile kritik uyarı

2022-04-29 07:58:45
Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den 75 ile kritik uyarı

Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? diye merak edenler için Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Cumaetesi günü başlayacak olan yağışlar bayramda 75 ilimizde bölge bölge devam edecek.

#1
Foto - Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kuvvetli sağanak yağış cumartesiden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. 5 günlük haritalı raporda İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak yağış dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir. RAMAZAN BAYRAMINDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayımladı. Rapora göre kuvvetli sağanak cumartesi günü yurt genelinde etkili olmaya başlayacak. Bayram boyunca bölge bölge devam edecek.

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kuvvetli sağanak yağış cumartesiden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. 5 günlük haritalı raporda İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak yağış dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir. RAMAZAN BAYRAMINDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayımladı. Rapora göre kuvvetli sağanak cumartesi günü yurt genelinde etkili olmaya başlayacak. Bayram boyunca bölge bölge devam edecek.

#2
Foto - MARMARA Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE 11°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 11°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 12°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ 9°C, 22°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE 11°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 11°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 12°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ 9°C, 22°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

#3
Foto - EGE Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 9°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 14°C, 26°C Az bulutlu ve açık MANİSA 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile K. Maraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 14°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 16°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 14°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA 10°C, 27°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 9°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 14°C, 26°C Az bulutlu ve açık MANİSA 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile K. Maraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 14°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 16°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 14°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA 10°C, 27°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#4
Foto - İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 12°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 10°C, 24°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 13°C, 27°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı YOZGAT 9°C, 23°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU 7°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu KASTAMONU 8°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 11°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 12°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 10°C, 24°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 13°C, 27°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı YOZGAT 9°C, 23°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU 7°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu KASTAMONU 8°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 11°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

#5
Foto - ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. GÜMÜŞHANE 8°C, 23°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 10°C, 17°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu TOKAT 12°C, 26°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 11°C, 16°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 6°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, G. Antep ve Kilis dışında kalan diğer illerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir. DİYARBAKIR 12°C, 25°C Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu SİİRT 15°C, 22°C Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 19°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. GÜMÜŞHANE 8°C, 23°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 10°C, 17°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu TOKAT 12°C, 26°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 11°C, 16°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 6°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, G. Antep ve Kilis dışında kalan diğer illerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir. DİYARBAKIR 12°C, 25°C Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu SİİRT 15°C, 22°C Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 19°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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