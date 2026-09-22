Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ve uluslararası savunma çevrelerinde büyük yankı uyandıran yeni nesil 155 mm araç üstü obüs sistemi ATTİLA, Fransızların rakip platformu CAESAR'ı tahtından etmeye hazırlanıyor. Belçika merkezli Army Recognition tarafından SAHA 2026 Fuarı'nın en dikkat çekici sistemi olarak ilk sıraya yerleştirilen yerli obüs, sunduğu üstün teknik özelliklerle göz dolduruyor. Rakiplerinden farklı olarak tam 38 adet mühimmat taşıma kapasitesi ve dakikada 6 atış yapabilme kabiliyeti sunan ATTİLA, Türk topçu birliklerinin harp sahasındaki gücünü katbekat artıracak.