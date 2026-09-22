  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a beklenmedik çağrı: Onları falakaya yatırsanız ne iyi olur Meteoroloji uyardı: Hava birdenbire soğuyacak! Casus Kalenderidis'ten olay sözler: Türkiye sabredip çıkarma gemileri yaptı ve adaya çıktılar Yakıt fiyatlarında indirim kapıda mı? 3 ilde başladı bile! Milyonları ilgilendiren uygulama tüm Türkiye’de hayata geçiyor ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı Abdulmalik el-Husi: Türkiye'nin bu işe bulaşmamasını tavsiye ediyoruz Altın direniyor! İşte güncel fiyatlar... Gizli silahı balıkçılar yakaladı! O hayalet kamikaze İHA ağlara takıldı
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ve uluslararası savunma çevrelerinde büyük yankı uyandıran yeni nesil 155 mm araç üstü obüs sistemi ATTİLA, Fransızların rakip platformu CAESAR'ı tahtından etmeye hazırlanıyor. Belçika merkezli Army Recognition tarafından SAHA 2026 Fuarı'nın en dikkat çekici sistemi olarak ilk sıraya yerleştirilen yerli obüs, sunduğu üstün teknik özelliklerle göz dolduruyor. Rakiplerinden farklı olarak tam 38 adet mühimmat taşıma kapasitesi ve dakikada 6 atış yapabilme kabiliyeti sunan ATTİLA, Türk topçu birliklerinin harp sahasındaki gücünü katbekat artıracak.

#1
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Belçika merkezli saygın savunma yayın organı Army Recognition, SAHA 2026 Fuarı’nda sergilenen en dikkat çekici yeni sistemleri sıraladığı listede MKE imzalı ATTİLA 155 mm araç üstü obüsünü ilk sıraya yerleşmişti. Hafızamızı tazelediğimizde yabancı gözlemcilerin en çok ilgi gösterdiği platform olan yerli obüs, sunduğu teknik üstünlüklerle uluslararası alıcıların ilgi odağı haline geldi.

#2
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Modern harp sahasında Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte “At-Kaç” (Shoot-and-Scoot) konsepti kritik önem kazandı. İHA ve tespit radarlarına karşı yüksek hareket kabiliyeti sunan tekerlekli obüs sistemlerinde MKE ATTİLA, Fransız CAESAR’a karşı net üstünlükler sergiliyor.

#3
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Attığında vuran ve hedefi anında etkisiz hale getiren gelişmiş entegre elektronik atış kontrol sistemiyle donatılan ATTİLA’yı rakiplerinden ayıran en kritik detay mühimmat taşıma kapasitesi oldu. Fransız CAESAR obüsleri 6×6 konfigürasyonunda yalnızca 18 mühimmat taşıyabilirken; MKE mühendisliğiyle geliştirilen ATTİLA, tam 38 adet 155 mm mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

#4
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Bu özellik, Türk topçu birliklerinin muharebe sahasında dış ikmal araçlarına bağımlı kalmadan çok daha uzun süre görev yapabilmesine ve düşman unsurlar üzerinde kesintisiz baskı kurabilmesine olanak tanıyor. Günümüz harp sahasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ATTİLA, yüksek mobilite ve hızlı konuşlanma kabiliyeti sayesinde topçu birliklerine önemli avantajlar sunuyor. Sistem, atış sonrası kısa sürede mevzi değiştirebilmesi sayesinde karşı batarya tehditlerine karşı da yüksek beka kabiliyeti sağlıyor.

#5
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Hızlı Konuşlanma: Yaklaşık 35 saniyede atışa hazır hale gelen sistem, görev tamamlandığı an saniyeler içerisinde mevzi değiştirebiliyor. Gelişmiş Yarı Otomatik Dolum: Dakikada 6 atım gerçekleştirebilen atış mekanizması, insan faktöründen kaynaklı gecikmeleri sıfıra indirerek karargahın reaksiyon süresini en üst seviyeye çıkarıyor.

#6
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Yüksek Mobilite: 6×6 taktik tekerlekli şasisi üzerinde saatte 85 kilometre hıza ulaşabilen ve 850 kilometrelik operasyonel menzili bulunan platform, en zorlu arazi koşullarında dahi yüksek manevra serbestisi sağlıyor.

#7
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

Son yıllarda zırhlı araçlardan İHA’lara, füze sistemlerinden deniz platformlarına kadar birçok alanda küresel başarı elde eden Türk savunma sanayii, ATTİLA ile topçu sistemleri alanında da iddiasını güçlendiriyor.

#8
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

CAESAR gibi Avrupa menşeili sistemlerin yüksek tedarik maliyetleri ve uzun teslimat süreleri karşısında MKE ATTİLA; yüksek yerlilik oranı, uygun maliyet etkinliği, mühimmat-obüs entegre üretim avantajı ve üstün ateş gücüyle öne çıkıyor.

#9
Foto - Rakiplerini tarihe gömecek! Türkiye’nin yeni nesil ateş gücü ATTİLA sahneye çıktı

SAHA 2026’da elde ettiği uluslararası görünürlük sayesinde ATTİLA’nın önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerin tedarik programlarında ilk sıralarda yer alması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı
Gündem

Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı

Türk fizikçi Furkan Öztürk’ün Harvard’daki doktora çalışmaları sırasında imza attığı araştırma, yaşamın temel moleküllerinin neden tek bir “..
Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında
Gündem

Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında

Türkiye'nin bilinen tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu Mehmet Dursun, "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasının 4. dalga oper..
Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!
Spor

Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Amedspor 3 puanın sahibi ol..
Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı
Gündem

Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı

Almanya’da Türk kökenli bir siyasetçinin sandıktan birinci çıkarak elde ettiği tarihi başarı, tüm Türkiye’de ve Cumhur İttifakı tabanında mi..
Almanya’ya hemşire olarak gittiler! Hayalleri kursaklarında kaldı
Gündem

Almanya’ya hemşire olarak gittiler! Hayalleri kursaklarında kaldı

Türkiye’de yıllarca hemşirelik yaptıktan sonra eşiyle birlikte Almanya’ya yerleşen Aygül Demirci, Stuttgart’taki hayatını anlattı. İki hemşi..
AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini
Gündem

AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini

CHP ve YP ittifakında yaşanan iç hesaplaşmalar, koltuk kavgaları ve firarlar belediye yönetimlerini tek tek sarsıyor. Üsküdar’da patlak vere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23