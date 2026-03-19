Erakçi'den ABD Savaş Bakanlığının ek bütçe talebine olay yorum! Netanyahu ve yandaşları...

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için ek 200 milyar dolar bütçe istemesine ilişkin, "Bu 200 milyar dolar buz dağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Bİnyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler." ifadelerini kullandı.