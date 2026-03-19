Kolu alçıya alınan Osimhen'le ilgili sıcak gelişme! Camianın gözü kulağı ondan gelecek haberdeydi Türkiye'yi temsil edecek... Real Madrid'in Barış Alper takibi: Kenan Yıldız olmamıştı ABD alarma geçti! İki bakanın kaldığı üssün üzerinde tanımlanamayan İHA'lar tespit edildi Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin... Rusya 'saldırı olacak' deyip Türkiye'yi uyarmıştı: Korkulan maalesef oldu Erakçi'den ABD Savaş Bakanlığının ek bütçe talebine olay yorum! Netanyahu ve yandaşları... Kredi kartı ile 2,2 trilyon lira harcadık Parayı unuttuk Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge İngiliz basını dev maçı değerlendirdi! 'Liverpool, Galatasaray'ı ezici bir üstünlükle geçti'
Erakçi'den ABD Savaş Bakanlığının ek bütçe talebine olay yorum! Netanyahu ve yandaşları...
Erakçi'den ABD Savaş Bakanlığının ek bütçe talebine olay yorum! Netanyahu ve yandaşları...

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den son dakika ABD açıklaması geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için ek 200 milyar dolar bütçe istemesine ilişkin, "Bu 200 milyar dolar buz dağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Bİnyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için Kongre'den ek 200 milyar dolar bütçe istediğine dair haberin ekran görüntüsünü paylaşarak, yorumda bulundu.

İranlı Bakan, şunları kaydetti:

"Bu 200 milyar dolar buzdağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Binyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler."

Washington Post gazetesinin dün konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Savaş Bakanlığının, İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için Kongre'den 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu bildirilmişti.

malatyalı

abd için para sadece rakamdan ibaret .parayı kendi basıyor zaten 200 değil 2 trilyon olsa ne yazar.araplara fatura edecek zaten hatta bunu iran halkına ödetecek.orman kanunları insanlık tarihini yazmıştır.her zaman güçlü haklıdır.farklı düşünen ahmaktır.
