Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarında yeni bir plan daha deşifre oldu.

1
#1
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar 20. gününde devam ediyor. Asker sayısını artırmayı düşünen ABD'nin hava saldırılarını kara operasyonlarıyla desteklemek istediği belirtiliyor. Beyaz Saray'dan bir yetkili, nihai bir kararın verilmediğini ancak Trump'ın bu seçeneği masasında tutuğunu belirtti. ABD'nin olası kara harekatında; Hürmüz Boğazı kıyıları, Hark Adası ve Uranyum depolarına odaklanacak.

#2
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

ABD-İsrail'in İran'da dönük 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 20'nci gününde sürüyor.Washington, askeri stratejisini hava saldırılarından kara operasyonlarına genişletmeyi tartışıyor.

#3
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Reuters'a konuşan yetkililer, ABD'nin stratejik bölgeleri kontrol altına almak için kara gücü kullanabileceğini belirtti.

#4
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Reuters'ın raporuna göre, olası bir kara müdahalesinde öncelikli olarak üç bölgeye odaklanılacak.

#5
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Hürmüz Boğazı kıyıları: Petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla İran'ın kıyı şeridinde tampon bölgeler oluşturulması ve füze bataryalarının karadan etkisiz hale getirilmesi.

#6
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Hark Adası: İran'ın petrol ihracatının ?'ının yapıldığı bu stratejik adanın tamamen kontrol altına alınması. Uzmanlar, adadaki altyapıyı tamamen yok etmenin maliyetli olacağını, bu nedenle "ele geçirip yönetmenin" daha mantıklı bir seçenek olarak görüldüğünü belirtiyor.

#7
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Uranyum depoları: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını güvence altına almak veya ABD'ye nakletmek. Bu operasyonun, Amerikan Özel Kuvvetleri (Special Forces) için en riskli ve karmaşık görev olacağı ifade ediliyor.

#8
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

ABD, Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesine ek olarak binlerce asker daha konuşlandırmayı değerlendiriyor. Trump'ın bu kararı operasyonları "güçlendirmek" amacını taşıdığı belirtiliyor.

#9
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, yürütülen hava operasyonlarına ilişkin önemli bir detay paylaştı. Gabbard, İran'ın uranyum zenginleştirme programının ağır bombardımanlarla felç edildiğini ve yeraltı tesislerinin girişlerinin "özel mühimmatlarla betonlanarak kapatıldığını" açıkladı.

#10
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Sahada bunlar yaşanırken Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.Washington Post gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.

#11
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.

#12
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen yanıt vermediği iddia edildi.

#13
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#14
Foto - Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

izleyin seyredin ama ????

ders alın savaslarda neler olduğu eksiklilkleri tamamlayın amerika israil iranın savasması bizim için iyiidri en az 10 yıl bizimle ıgrasamazlar bunlar
