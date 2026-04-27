Fenerbahçe’de flaş iddia! Başkanlığa Saran’ın yerine Tayyip Erdoğan’a yakın isim mi geliyor?
Fenerbahçe'de flaş iddia! Başkanlığa Saran'ın yerine Tayyip Erdoğan'a yakın isim mi geliyor?

Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de seçim iddiaları güç kazanırken, Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığı için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim ve seçim süreciyle ilgili kulisler hareketlendi. Derbi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, “Yönetim olarak bazı kararlar alacağız” ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Ahmet Ercanlar ise kulübün bu hafta içinde sürpriz bir seçim kararı alabileceğini öne sürdü.

Kulislerde öne çıkan isimlerden biri de Mehmet Ali Aydınlar oldu. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan ve geçmişte Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Aydınlar’ın yeniden adaylık hazırlığında olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk de başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı. Aydınlar’ın da sürece dahil olması halinde sarı-lacivertli kulüpte çok adaylı ve oldukça çekişmeli bir seçim süreci yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, camiada yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ben Murat

Fenerbahçeyi fetöden epstein dan kurtaracak tek isim Aziz Yıldırım.

Emo

Ali koç ve saran fb nin tff ve mhk içinde yuvarlanmış feto cüzler e neden ses çıkarmadığı veya çıkaramadığım aziz başkan 50 kez söyledi Demekki fb bilerek sabote ediliyor.amaç fb taraflarımı devlete karşı potansiyel olarak kullanabilmek.bu feto cüler şuan sülaymancıkarın içinde yuvalanmış .eskisinden daha çok tehlikeliler.eğet devlet buna el atmazsa istenmeyen olaylar çıkar
