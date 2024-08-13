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Dünya
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Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

2024-08-13 16:35:55
Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu.

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#1
Foto - Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

Putin'in sözleri İsrail'in uykularını kaçıracak türdendi.

#2
Foto - Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

#3
Foto - Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Arap dünyası ve Filistin ile ilişkilere değer verdiklerini, Orta Doğu ve Filistin'deki durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

#4
Foto - Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

"FİLİSTİN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ" - Putin, "Elbette, Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük acı ve endişe ile takip ediyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi. BM'ye göre Filistin'e yönelik saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların çoğunun kadın ve çocuk olduğuna dikkati çeken Putin, "Sivil kayıplardan dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, şu şekilde devam etti: "Her zaman bu meselenin barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergiledik. Bu konuda ortak pozisyona sahibiz. Bu sorunun kökleri eskiye dayanıyor. Bu sorun, daha önce uluslararası örgütler, özellikle de BM düzeyinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin alınan kararların göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor."

#6
Foto - Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmediğini ve konjonktüre bağlı olmadığını belirten Putin, "Bölgede uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı barışın sağlanması için BM kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü Filistin devletinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

#7
Foto - Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

"İSRAİL, BM'NİN KARARLARINA UYMUYOR" - Filistin Devlet Başkanı Abbas da BM'nin Filistin devletinin kurulması konusunda başarısız olduğunu belirterek, "BM, ABD'nin baskısı nedeniyle Filistin halkının haklarının uygulanmasını sağlayacak tek bir kararı bile hayata geçirme misyonunu yerine getiremedi." diye konuştu.

#8
Foto - Putin'den terörist İsrail'in uykularını kaçıracak sözler

İsrail'in BM tarafından alınan kararlara uymadığını vurgulayan Abbas, şunları kaydetti: "Filistinlileri Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan ve Kudüs'ten zorla yerinden etme yönündeki siyasete karşı çıkıyoruz. Bu, daha önce 1948 ve 1967'de de yaşandı. Filistin halkının kendi devletine sahip olacağına inanıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Rusya'nın desteği ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." Abbas, Rusya ile her düzeyde temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Rusya, Filistin halkının en yakın dostlarından biri." ifadesini kullandı.

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