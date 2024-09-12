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Dünya
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Putin kaybettiği toprakları geri aldı

2024-09-12 20:05:29
Putin kaybettiği toprakları geri aldı

Dünyanın en güçlü liderleri arasından gösterilen Vladimir Putin'in yönettiği Rusya, kaybettiği toprakları Ukrayna'dan geri aldı.

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#1
Foto - Putin kaybettiği toprakları geri aldı

Gelişmeyi Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

#2
Foto - Putin kaybettiği toprakları geri aldı

Bakanlık, Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı askerlerden temizlemeye yönelik operasyonlar sonucunda 10 yerleşim biriminin yeniden kontrol altına alındığını duyurdu.

#3
Foto - Putin kaybettiği toprakları geri aldı

Bakanlık, Sever (Kuzey) askeri grubunun taarruz faaliyetleri sonucunda son 2 gün içinde Apanasovka, Byahovo, Vişnevka, Viktorovka, Vnezapnoye, Gordeyevka, Krasnooktyabrskoye, Obuhovka, Snagost ve 10 Oktyabr adlı yerleşim birimlerinin geri alındığını bildirdi.

#4
Foto - Putin kaybettiği toprakları geri aldı

Ukrayna ordusunun 3 saldırı girişiminin bastırıldığını aktaran bakanlık, düşman güçlerin son 24 saatte 300'den fazla askerin yanı sıra 5'i tank olmak üzere 24 zırhlı araç yitirdiğinin altını çizdi.

#5
Foto - Putin kaybettiği toprakları geri aldı

6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi başlatan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geride kalan süreçteki toplam zayiatı 12 bin 500'den fazla asker, 101 tank, 669 zırhlı araç ve çok sayıda askeri teçhizat olarak kayıtlara geçti.

#6
Foto - Putin kaybettiği toprakları geri aldı

Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.

#7
Foto - Putin kaybettiği toprakları geri aldı

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.

#8
Foto - Putin kaybettiği toprakları geri aldı

Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

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Yorumlar

Mgörüş

Yok canım Ukrayna Moskova ya girecek... İngiliz de füze vermiş...yirmi de uçakla tamam bu iş ..

Yahya

Ukrayna ABD ve AB kuklası olmuş olan ukrayna oldu 50 sene daha geri kaldı yazık oldu toprakları gidiyor insanları ölüyor .! Ukrayna'da bir akıllı bir adam yok. mu savaşı bitirsin !
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