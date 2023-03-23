Putin bu pozu özellikle verdi: İşte fotoğrafın şifreleri

"YÜZYILIN DEĞİŞİMİNİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ" - Çin lideri Şi ile Rus mevkidaşı Putin’in önceki günkü görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında stratejik işbirliği konusunda ortak bildiri yayımlandı. Şi dün sabah Rusya’dan ayrılırken de ‘Yüz yılın değişimini birlikte yapacağız’ diyerek Ukrayna ihtilafında Moskova’dan yana bir tavır içinde yer aldı. Oysa başlangıçta Çin’in, Rusya’yı barışa ikna edebileceği beklentisi de vardı. İşte iki liderin ortak bildiriyle verdikleri mesajlar şöyle: - Liderler, ortak bildiride, ABD ve Batılı ülkelerin krizdeki tavrını üstü kapalı eleştirerek, “Taraflar, herhangi bir ülke veya ülkeler grubunun, başka ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarına zarar vererek askeri, siyasi ve diğer alanlarda avantaj elde etmesine karşıdır” ifadelerini kullandı.