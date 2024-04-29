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Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

2024-04-29 13:37:26
Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

Anti-turist protestoları dört koldan yayılıyor. Peki sebebi ne…Turizmin geleceği tehlikede mi… İşte sorunun cevabı…

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#1
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

Japonya, Fuji Dağı’nın önüne set çekmeyi planlıyor… İtalya’da Venedik’e girişler artık ücretli… Fransa’daki Louvre Müzesi, Mona Lisa tablosunu yeniden bodrum katında bulunan özel odaya taşımayı düşünüyor… Hollanda’da yeni otel yapımı yasaklandı… Avusturya, Kanarya Adaları ve İspanya’da halk sokaklara çıkmaya başladı… Tüm bunların ortak bir sebebi var: Turizm ve turistler Peki ne oldu da ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm ‘kötü çocuk’ ilan edildi…

#2
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

PANDEMİ İLE YAŞANAN BÜYÜK BUHRAN Dünya, 2020 yılında ilan edilen Kovid pandemisi nedeniyle büyük bir şok dalgasına kapıldı. Peş peşe gelen kısıtlamalar, önce ülkeler arası seyahatlerin minimuma indirilmesiyle başladı. İnsanlar yavaş yavaş evlerine hapsoldu ve büyük bir bilinmeze karşı dört duvar arasında mücadele etmeye çalıştı. Kimi ailesiyle, kimi yalnız, milyonlarca insan eve kapanmanın getirdiği anksiyete ile başa çıkmayı başarsa da bu herkes için geçerli olmadı. Tahammül seviyesi düşen, özgürlüğünün kısıtlandığı düşüncesiyle başa çıkmakta zorlanan diğer kesim zorlu psikolojik dönemler yaşamaya başladı.

#3
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

ÖZGÜRCE SEYAHAT ETMENİN KIYMETİ Kısıtlamalar kademeli olarak azaltılmaya başladı, ancak içine düşülen psikolojik çukur her toplumda farklı tezahür etmeye başladı. Dünya genelinde ekonomik olarak da bir kriz söz konusuydu, ama bu kriz insanların yeniden kavuştuğu ve kıymetini anladığı özgürce seyahat etme hissini törpülemedi, aksine güçlendirdi.

#4
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

YENİ NORMALDEN ESKİYE DÖNÜŞÜN YAN ETKİLERİ Bu süreçte insanlar yeni normal olgusunu kavramaya ve ona göre şekillenen yaşama adapte olmaya çalışırken birden hiçbir şey yaşanmamış gibi eskiye dönüldü, kısıtlamalar kaldırıldı. Ve akıl sağlığını yer yer zorlayan izolasyon sürecinden çıkan bireyler deyim yerindeyse bir ‘uyanış’ yaşamaya başladı: “Dünyaya bir kez geldik, yaşamalı, dünyayı görmeli, gezip tozmalı, hayatın tadını çıkarmalıyım” Sağlık otoritelerinin aba altından sürekli yaptığı ‘yeni varyant’, ‘yeni salgın’ uyarıları ise caydırıcı olmanın tam tersi bir etki yarattı: “Hemen yapmalıyım, ne kadar zamanımız kaldı bilmiyoruz”

#5
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

BOŞANMALAR ARTTI, ANİ KARARLAR SALGINI BAŞLADI Pandemi sürecinde insanların tahammül sınırlarının düşmesi hatta yer yer yok olması, çoğu evliliği ve ilişkiyi de etkiledi. Yıllarca evli kalan çiftler izolasyon sürecinde yaşanan olumsuz süreçleri yarasız atlamadı, taraflardan genellikle biri ‘ben artık hayatı yaşamalıyım’ akımına kapıldı ve her şeyi silerek gitmeyi tercih etti. Ailece seyahat edenler de var elbette, onlar da ‘bir daha mı geleceğiz dünyaya’ diyerek ‘oraya da gidelim, bunu da deneyelim, şurayı da görelim’ diye diye istilacı çekirge sürülerini andıran kalabalıklar halinde dünyayı gezmeye başladı. Ve işte ortaya çıkan sonuç: Yeni normalden eskiye dönerken ayarı bozulan dünya, birbirine tahammülü olmayan insan nüfusuyla dolmaya başladı. Turistler el üstünde tutulurken artık 40 yıllık eşine tahammülü kalmayan yerel halk ‘elin adamı’nı istemez oldu. Turist olan taraftaki ‘elin adamı’ ise, gittiği yere bir daha dönmeyeceği düşüncesi, bozulan hassasiyet ayarları nedeniyle daha ilkel davranmaya başladı. Tarihi değerlere ve doğaya saygı ikinci plana atıldı, daha çok yemeli, daha çok tüketmeliydi artık, çünkü her an yeniden o dört duvar arasında kapatılabilirdi…

#6
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

AVRUPA ÜLKELERİ BAŞI ÇEKİYOR Pandemi sonrası özellikle Avrupa ülkelerinde başlayan anti-turist protestoları dalga dalga yayılıyor. Yazının başında da belirttiğimiz örnekleri artırmak mümkün. Avrupa’dan Asya’a sıçrayan akımda Japonya da Fuji Dağı önüne set çekme kararı aldı. Bunun sebebi, oraya yığılan turistlerin günlük yaşamı olumsuz etkilemesi… Barcelona sokaklarında bir duvar yazısı, oradaki yerel halkın tutumunu kaba bir üslupla özetliyor: “Biranıza tükürüyoruz. Şerefe!"

#7
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

Kanarya Adaları’nda sık sık düzenlenen turizm karşıtı protestolarda şu slogan öne çıkıyor: “Evime saygı duy”,

#8
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

Geçen ağustos ayında Balear adası Mallorca'da bölge sakinleri, bazı plajlara "Tehlikeli denizanalarına dikkat edin" ve "Dikkat, kaya düşebilir" yazan sahte tabelalar astı. Geçen ağustos ayında Balear adası Mallorca'da bölge sakinleri, bazı plajlara "Tehlikeli denizanalarına dikkat edin" ve "Dikkat, kaya düşebilir" yazan sahte tabelalar astı.

#9
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

Fransa’da ise zaten sıcak bakılmayan turistlere artık deyim yerindeyse uzaylı muamelesi yapılıyor.

#10
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

DÜZENSİZ GÖÇLERİN YARATTIĞI NEGATİF ALGI Elbette bu durum yalnızca sorumsuz turist-tahammülsüz yerel halk ikilisi ile sınırlı değil. Yine son yıllarda artan göçler, insanlar üzerinde olumsuz algılar oluşturmaya başladı. Toplumların bir kesimi, kendinden olmayan ‘turist adam’ı nereden geldiğine bakmaksızın potansiyel mülteci olarak değerlendirmeye başladı. Bu kaygı bozukluğunun altında ise ekonomik kriz ve geçim derdinin etkisi yadsınamaz…

#11
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

Bu kaygı bozukluğunun altında ise ekonomik kriz ve geçim derdinin etkisi yadsınamaz…

#12
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

kendinden olmayan ‘turist adam’ı nereden geldiğine bakmaksızın potansiyel mülteci olarak değerlendirmeye başladı.

#13
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

YENİLENMİŞ POLİTİKA İHTİYACI Hal böyle olunca ülkelerdeki ayaklanmalar artıyor, hem turistin hem de yerel halkın huzuru gün geçtikçe bozuluyor. Ülkeler münferit kararlar alarak önlem koymasaya çalışsa da bunların uzun vadede nasıl çalışacağı bir muamma…

#14
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

ALINTIDIR: ODATV

#15
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

#16
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

#17
Foto - Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

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