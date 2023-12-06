  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hisseli tapuda büyük tehlike! Bunu yapan tapusunu kaybedecek

Dünya otomotiv devi Toyota’dan şok karar! Piyasalarda bomba etkisi oluşturacak gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bahar Feyzan gizli planı açık açık sordu! Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'la ilgili bomba çıkış

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş karar! Artık o bomba hak getirildi! Sürücüler havalara uçacak

Yuh artık! İğrenç olay! Klozetin taharet musluğunda bunu yaptı

Yalnızca Türkiye'de çıkartılıyor! 1 gramı bile altından katbekat daha değerli! O ilimizde apar topar harekete geçtiler

Türkiye'nin savaş uçağı kararını duyurdu: Maalesef bir sıkıntı söz konusu

Zeytin şişesinin içerisine bir gıdım ondan ekleyin, mucizevi olaya tanık olun! İşte 40 yıllık zeytin ustasının gizli sırrı

Ahmet Hakan kime oy vereceğini açıkladı! “O olaydan sonra karar verdim” deyip böyle duyurdu

Tiryakiler bunu duyunca karalar bağlayacak! Çayı bu şekilde içiyorsanız hemen bırakın: Hiç şakası yok! Keyif yapayım derken o belayı çağırmayın
Gündem
13
Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

2023-12-06 12:43:02
Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı Türkiye’nin gösterdiği duruştan rahatsız olan Prof. Gazi Çağlar, ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’ çağrısı yaparak provokasyona soyundu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Hitler’ benzetmesinde bulunan ve ‘Diktatör’ ifadesini kullanan Çağlar, Netanyahu hükümetinin liderliğinde İsrail’in masum Filistinlileri katledişini görmezden gelerek, ‘Filistinlileri öldürten Hamas’ sözleri ile sivil halka bomba yağdıran işgalci devletin barbarlığının üzerini örttü.

#1
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye uyguladığı soykırımın bilançosu her geçen saat artıyor. Kadınların ve çocukların çoğunlukta olduğu on binlerce sivil hayatını kaybederken, bombardımandan sağ kurtulan fakat uzuvları kesilen binlerce yaralı imkansızlıklar içinde tedavi olmayı bekliyor. Gazze’de hayatta kalan çok sayıda çocuk ise yetim ve öksüz bırakıldı.

#2
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

Batılı ülkelerin liderleri, dünyanın gözü önünde yaşanan barbarlığa destek vererek, uluslararası arenalarda dillerinden düşürmedikleri ‘insan hakları, eşitlik, adalet, özgürlük’ gibi tüm kavramların altını boşalttı. Filistin’e destek yürüyüşleri ile başkentlerde düzenlenen eylemleri görmezden gelen yöneticiler, Gazze’de etnik temizlik yapan İsrail’i peş peşe ziyaret etti.

#3
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

Türkiye’de ise siyasi görüş ayırt etmeksizin politikacılardan halka, Filistinlilerin katledilişine gösterilen tepki her geçen gün artarken, Prof. Gazi Çağlar’ın ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’ çağrısı dikkat çekti.

#4
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

Profesörlükten provokatörlüğe geçti: 'Hamas'a karşı sokağa çıkın' Çağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubudur’ açıklamasına ithafen Türkiye’de ‘sol’ düşünceye sahip vatandaşların ‘Hamas’a destek vermek yerine, Hamas’ı savunanlara karşı mücadele edilmesi adına’ sokağa çıkmalarını söyleyerek, provokasyon çağrısı yaptı.

#5
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

Gazi Çağlar, ‘Gazze’de ölen siviller için üzüldüğünü’ iddia etse de Filistinlileri İsrail’in değil ‘Hamas’ın öldürttüğünü’ söyleyerek, işgalci devletin barbarlığının üzerini örtmeye çalıştı.

#6
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

İşgalci yöneticilerin ağzı ile konuştu: Hamas ve DEAŞ aynı Hamas’ı, terör örgütü DEAŞ ile bir tutan Gazi Çağlar, Hamas’ın liderliğinde gerçekleştirilen Filistinlilerin mücadelesine ‘prim’ verilmemesini ifade etti ve ‘Filistin direnişi' söylemine alışılmaması gerektiğini öne sürdü.

#7
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

'Lanet olasıca vicdanın hiç mi sızlamıyor?' Çağlar’ın, X hesabında yayınladığı söz konusu paylaşımlarına Ahmet isimli bir kullanıcı, “Gazi, sen bu paylaşımlarını Netanyahu’ya göndersene. Belki seni yanına çaycı olarak alır. Lanet olasıca hiç mi vicdanın o Gazze’de katledilen çocuk ve kadınlar için sızlamıyor?” sözleri ile tepki gösterdi.

#8
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

İsrail'e tek bir eleştirisi yok İşgalci devlete karşı olumsuz hiçbir ifadeye yer vermeyen Gazi Çağlar, bir başka paylaşımında da Filistinli çocukların İsrail’e karşı ‘nefret ve kin’ ile büyüdüğünü belirterek, Filistin halkının on yıllardır İsrailliler tarafından topraklarının işgal edilmesini, öldürülmelerini ve etnik temizliğe uğramalarına değinmeyerek yine Hamas’ı suçladı.

#9
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

12 Eylül 1980 darbesinin ardından Almanya’ya yerleşen Çağlar’ın provokatif paylaşımları ise ilk değil. Ne olmuştu? Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Hitler’ benzetmesinde bulunan ve ‘Diktatör’ ifadesini kullanan Çağlar'a, Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmıştı. Paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen ve hakkında iddianame hazırlanan Gazi Çağlar, 15 Temmuz darbe girişiminde ve Gezi Parkı olaylarında kışkırtıcı söylemlerde bulunmuştu.

#10
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

Gazi Çağlar'ın iddia edilen bazı paylaşımları: “Sokağa çağırılan AKP’liler. Demokrasiyi değil, darbeci, yolsuz saray rejimine yem olmanız isteniyor.” “Darbe girişimi, başkanlık öncesi son senaryo kokuyor: Halkın özlemi demokrasi ve barıştır.” “Bu darbe girişimi Erdoğan’ı güçlendirmeye yönelik oyun kokuyor. Halk bu oyunda yok.” “AKP’nin sokağa çağrısı, halkın sorunu değildir. Bilinçli halk sokağı terörize eden Tayyibizme de askeri darbelere de karşıdır.” “Sokağa çağrı yapan imamlar, darbeci saray hizmetçisi: Türkiye’de adil seçimlerle iş başına gelmiş iktidar efsane. Katliamlar gerçek.” “Darbe girişimi bahanesiyle muhalefetin tasfiyesi, tüm faşist diktatörlüklerin tarihinin parçasıdır. Şu an AKP ve islamcılar da darbe yapıyor.”

#11
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

“Halkın ne Tayyip için ne de darbe girişimi için dökecek kanı yok. Hem ordu, hem Tayyip diktatörlüğü fazlasıyla kan döktü.” “Darbesiyle, “normalitesiyle” akıl almazlık, irrasyonalite, şiddet ve katliamlar AKP rejiminin karakteri. Antidemokratizm ve darbecilik ilkesi.” “Darbe bitti, demokrasiye, özgürlüğe, barışa, cumhuriyete, laikliğe yargıya, tüm kurumlara, topluma ve insanlığa darbe yapanlar iktidarda!” “Geldi, gördü, milletinin lideri kurtardı- senaryo tam. Şimdi istikamet her alanda şiddetli “temizlik”le başkanlık ve şeriat!” “Kahramanlık ve demokrasi bayramı arayanlar, devletin tüm güçlerine karşı direnen Gezi’ye ve Kürt halkının direnişine baksın!”

#12
Foto - Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

“Meydanları boş bırakmayın RTE sürülerini kime karşı hazırlıyor? AKP istifa mitinglerinden mi korkuyor? Bu kemikleştirme niye?” “Türkiye artık bir muz cumhuriyeti, reisiyle, darbecileriyle, gerici sürüleriyle… İç savaş önündeki ahlaki-kurumsal engeller azalıyor.” “Dökülen her damla kanın hesabını soracağız” diyor kukla başbakan. Halkta doğuda ve batıda sizin döktüğünüz kanın hesabını soracak. Kesin!” “Gezi’nin zekasını, çeşitliliğini, ufkunu düşünün. O yaşamdı. Şimdi meydanlara bakın. Milliyetçi-İslamcı-ırkçı tek ses galeyan. O ölüm!” “Taksim planını ‘isteseler de istemeseler de’ yapacağız diyor. RTE ikinci Gezi’yi provake ediyor. Meydanlardaki işgalci gericilere güveniyor.” “RTE kendi ordusunu, kendi yargısını kuruyor. RTE darbesi tüm hızıyla sürüyor.” Çağlar'ın Türkiye'nin doğu illerini kastederek 'Kürdistan' ifadesini kullandığı ve PKK propagandası yaptığına dair öne sürülen paylaşımları: “3 ay süreyle OHAL kararı: RTE darbe yapıyor, olağanüstü hal artık kural olacak, tüm Kürdistan zaten yaşadı, yaşıyor.” “Suriye ve Kürdistan’da insanlık suçlarının, en büyük yolsuzluğun, Gezi’nin yıldızlaşan çocuklarının affı yoktur.”

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Ian McCary, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.
Hediye paketi tasarımı diye 'haç' diktiler! Tepki yağdı..
Gündem

Hediye paketi tasarımı diye 'haç' diktiler! Tepki yağdı..

"Yeni yıl kutlamaları" kapsamında ülke genelinden Türk örf, adet ve inancıyla ilgisi olmayan görüntüler gelmeye başladı.
Zincir markette Osmanlı kavgası! 'Burası Osmanlı toprakları'
Gündem

Zincir markette Osmanlı kavgası! 'Burası Osmanlı toprakları'

Bir zincir marketin şubesinde, yaşlı bir kadın ile genç arasında Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti tartışması çıktı. Tartışmada genç, 'Burası Osma..
GÖKTÜRK-1 Dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı
Teknoloji

GÖKTÜRK-1 Dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından GÖKTÜRK-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşım yaptı...
Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Gündem

Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken "sınıf annesi" uygulamasının yasaklandığını açıkladı. Okullarda "sınıf annesi" adı altında görevlendiri..
Almanya’da büyük skandal! “Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda”
Avrupa

Almanya’da büyük skandal! “Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda”

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, işgalci İsrail'e desteğini yazılı olarak beyan edenler Alman vatandaşı olabilecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23