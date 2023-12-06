Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

“Meydanları boş bırakmayın RTE sürülerini kime karşı hazırlıyor? AKP istifa mitinglerinden mi korkuyor? Bu kemikleştirme niye?” “Türkiye artık bir muz cumhuriyeti, reisiyle, darbecileriyle, gerici sürüleriyle… İç savaş önündeki ahlaki-kurumsal engeller azalıyor.” “Dökülen her damla kanın hesabını soracağız” diyor kukla başbakan. Halkta doğuda ve batıda sizin döktüğünüz kanın hesabını soracak. Kesin!” “Gezi’nin zekasını, çeşitliliğini, ufkunu düşünün. O yaşamdı. Şimdi meydanlara bakın. Milliyetçi-İslamcı-ırkçı tek ses galeyan. O ölüm!” “Taksim planını ‘isteseler de istemeseler de’ yapacağız diyor. RTE ikinci Gezi’yi provake ediyor. Meydanlardaki işgalci gericilere güveniyor.” “RTE kendi ordusunu, kendi yargısını kuruyor. RTE darbesi tüm hızıyla sürüyor.” Çağlar'ın Türkiye'nin doğu illerini kastederek 'Kürdistan' ifadesini kullandığı ve PKK propagandası yaptığına dair öne sürülen paylaşımları: “3 ay süreyle OHAL kararı: RTE darbe yapıyor, olağanüstü hal artık kural olacak, tüm Kürdistan zaten yaşadı, yaşıyor.” “Suriye ve Kürdistan’da insanlık suçlarının, en büyük yolsuzluğun, Gezi’nin yıldızlaşan çocuklarının affı yoktur.”