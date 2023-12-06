2023-12-06 12:43:02 Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’
İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı Türkiye’nin gösterdiği duruştan rahatsız olan Prof. Gazi Çağlar, ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’ çağrısı yaparak provokasyona soyundu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Hitler’ benzetmesinde bulunan ve ‘Diktatör’ ifadesini kullanan Çağlar, Netanyahu hükümetinin liderliğinde İsrail’in masum Filistinlileri katledişini görmezden gelerek, ‘Filistinlileri öldürten Hamas’ sözleri ile sivil halka bomba yağdıran işgalci devletin barbarlığının üzerini örttü.