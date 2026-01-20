Cumhurbaşkanlığı destekliyor! Aşı araştırma merkezi salgınlarla mücadelede önemli rol üstlenecek

Yeni merkezi çok önemsediklerini belirten Özdarendeli, şunları kaydetti: "Bir tanesi, gerçekten Türkiye'de çok az hem GMP (Good Manufacturing Process/İyi üretim uygulamaları) şartlarında hem de biyogüvenlik seviye 3'ün şartlarında olan bir yer. Pandemi döneminde biz bunun zorluğunu yaşadık. Burada çalışmalar başladı. Daha sonra GMP'si olmadığı için farklı yerlere gittik. BSL 3+GMP'si olan bir yer yoktu doğru düzgün. O yüzden inanılmaz zamanlar kaybedildi o dönemde. Şimdi bu merkez tamamlandığı zaman preklinikten (klinik öncesi) Faz-3'e kadar bütün çalışmaların yapıldığı, özellikle salgınlarda ve pandemilerde çok önemli rol üstlenecek bir merkez olacak diye düşünüyorum. Sadece aşı çalışmaları değil, aynı zamanda biyoteknolojik çalışmalarla ilgili de hem ülkemizde farklı şirketler olabilir, kamu kuruluşları olabilir, yine yurt dışından olabilir. Böyle bir mükemmeliyet merkezi şeklinde tasarlanan, kurgulanan bir merkez burası. O anlamda çok heyecanlıyız."