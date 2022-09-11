Prof. Dr. Şener'den koronavirüs açıklaması! Sonbahar ve kış dönemini rahat geçireceğiz mi?

BA4 ve BA5 varyantlarının Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye'de görüldüğünü ve pik yaptığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Geçtiğimiz 2 ay önce yaşadığımız pik, şu anda sönümlendi. Şu an hastanelerde, başvurularda, yoğun bakıma yatış oranlarında düşüş var. Covid-19 servislerinde de teker teker kapanma söz konusu. Bu böyle devam eder mi, etmez mi? Belli değil ama her zaman aynı tedirginliği yaşıyoruz. Tahmin şu ki; özellikle solunum yolu virüslerinin aktif hale geldiği dönem diyebileceğimiz kasım-aralık aylarında yeniden bir vaka sayılarında kıpırdanma olabilir. Bunu, yüksek oranda vaka sayılarının yeniden tırmanışa neden olacak bir dalga formatına geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de hali hazırda ciddi bir oranda aşının kapsayıcılık yelpazesi var. Bunun yanında ciddi bir kesim, Covid-19 enfeksiyonunu geçirdi. Bu koronavirüs hastalığını geçirmiş ve aşılanmış popülasyonu topladığımız zaman aşılanma kapsayıcı alanı oluştu" dedi.