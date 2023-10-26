Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

"Halsizliğin en önemli sebeplerinden biri tabii ki strestir. Farkında dahi olmadan yaşadığımız kaygılar, endişeler, psişik bozukluklar ve uykusuzluk da buna neden olur. Fakat halsizliğin en büyük sebeplerinden biri de tekrar söylüyorum vücutta minerallerin -bilhassa magnezyum ve potasyum- eksikliğidir. Susuzluk da buna dahil."