2023-10-26 11:55:22 Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder
Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Sık sık 'Pilim bitti' diyerek yaşadıkları halsizliklerden dem vuranlara öneride bulunan uzman isim, içsel stres kadar fiziksel stresten de uzak durulması gerektiğini belirtip "Deli danalar gibi koşarsak, 8 saat tenis oynarsak halsizlik olur” dedi.