  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gece yatmadan önce bunları tükettiğinizde uyku kalitenizi bozar! Aman dikkat, acil bırakın! İşte 9 o şey

Güney Kıbrıs şokta! Haber yapan basın yazdı: 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldı! Skandal sözler

Faydaları saymakla bitmeyen bitki: Çam yağı! Meğer öyle bir faydası varmış ki, şu an duyan büyük şok geçirebilir

Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!

Türkiye ile Mısır güçleri birleştiriyor: 15 milyar doları aşacak! Harekete geçtiler

Moskova beyaza büründü

Villa inşaatında ortaya çıktı!

Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Ceyhan Nehri'nde sonbahar

Türk şirketi enerjiye tamı tamına 2 milyar dolarlık yatırım yaptı! İki şirket 15 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak
Sağlık
21
Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

2023-10-26 11:55:22
Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Sık sık 'Pilim bitti' diyerek yaşadıkları halsizliklerden dem vuranlara öneride bulunan uzman isim, içsel stres kadar fiziksel stresten de uzak durulması gerektiğini belirtip "Deli danalar gibi koşarsak, 8 saat tenis oynarsak halsizlik olur” dedi.

#1
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, kronikleşen halsizliğe ilişkin vatandaşları uyardı. Kronik ve akut yorgunluğa dikkat çeken uzman isim, "Yorgunluk ve halsizlik koronavirüs geçirenlerde çok arttı." dedi.

#2
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Temel sinir sistemi bozuklukları ile beyin hastalıklarına bağlı yorgunluklardan değil de zaman zaman görülen halsizlikten bahsettiğini vurgulayan Karatay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

"Halsizliğin en önemli sebeplerinden biri tabii ki strestir. Farkında dahi olmadan yaşadığımız kaygılar, endişeler, psişik bozukluklar ve uykusuzluk da buna neden olur. Fakat halsizliğin en büyük sebeplerinden biri de tekrar söylüyorum vücutta minerallerin -bilhassa magnezyum ve potasyum- eksikliğidir. Susuzluk da buna dahil."

#4
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

“PİLİMİZİN BİTMESİNİ ÖNLEMEK ŞARJ ETMEKTEN DAHA KOLAY” Enfeksiyon ve ateşli hastalıkların da halsizlik yaptığını belirten ünlü doktor, "Onlar geçicidir. Hastalık düzelince ortadan kalkar" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

#5
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

"Otururken birdenbire 'Pilim bitti' diyoruz. Yani, pilimizi şarj etmemiz lazım. Halbuki pilimizin bitmesini önlemek, şarj etmekten daha kolay. Peki, nasıl önleyeceğiz efendim?

#6
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Mümkün olduğu kadar stresten ve hastalıklardan uzak duracağız. En temelinde kullandığımız ilaçlar yatıyor. Onlar müthiş halsizlik yapıyor. İsteksizlik, içine kapanmak veya işyerinde mobbinge uğramak içsel stresi artırıyor. "

#7
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

FİZİKSEL STRESİ GÖZ ARDI ETMEYİN "Bir de ayrıca fiziksel stresten uzak durmamız lazım." diyerek daha önce de dikkat çektiği bir konuya tekrar değinen uzman isim, "Deli danalar gibi koşarsak, 8 saat tenis oynarsak tabii ki halsizlik olur.

#8
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

O kadar doğal ki bunlar." ifadelerini kullandı. Gece uyku problemi yaşayan kişiler için de açıklamada bulunan Karatay, düzenli uykunun önemli olduğunu vurguladı.

#9
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

YATAK ODANIZDA O EŞYALARI BULUNDURMAYIN! Açıklamasında "Uyuduğunuz odalarda televizyon, telefon ve şarj aleti olmasın. Oda, mümkün olduğu kadar karanlık olsun.

#10
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Gürültüden de uzak durmanızda fayda var." ifadelerini kullanan uzman isim, uykunun önemli olduğunu ve her gece saat 22.00 - 23.00 gibi rutine sokulması gerektiğini belirtti:

#11
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

YATAĞA GİRERKEN BUNLARI YAPIYORSANIZ DİKKAT! "Yatakta güzel bir müzik dinleyerek ya da kitap okuyarak bunu yapabilirsiniz. Fakat telefonla çat çat oynamak ya da tablete bakmak uykumuzu kaçırır, sinirimizi de bozar."

#12
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Kronik kabızlığın da halsizlik yaptığını vurgulayan uzman isim konuya dair şunları söyledi: "Kronik kabızlık demek; bağırsaklarımızın florasının altüst olması demektir. Kronik kabızlık demek; bağışıklık sistemimizin yok olması ve bütün hastalıklara açık olmamız demektir."

#13
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

"STRESLİ KİŞİLERDE HASTALIK ÇOK OLUR" Özellikle yoğun stres yaşayan kişilerde birçok hastalığın görülebileceğini belirten uzman isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hastalıklara direnç azalır, hücrelerde hormonal dengesizlikler çok olur. Hormonal dengesizlikler de halsizlik yapar.

#14
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Ayrıca yorgunluğun bir nedeni de doğurganlık çağındaki hanımlarda kansızlık, doğum, hamilelik ve emzirmeden dolayı aneminin meydana gelmesidir."

#15
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Açıklamasında "Türkiye'de gizli bir anemi salgını var." ifadesini kullanan Karatay, "Bu hiç konuşulmuyor. Bunlar kronik halsizlik nedenidir. Hareket etmek çok önemli ama deli danalar gibi koşmak değil.

#16
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Açık havada, en aşağı 20 dakika yürümek çok önemli. Böylelikle eklemlerin ve adalelerin çalışıp dolaşımın hızlanmasını sağlayabilirsiniz." dedi.

#17
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

ONLAR VÜCUDUMUZDA SİNSİ SİNSİ BİRİKTİKÇE... "Yine beslenmeye geliyoruz. Sinir sistemimizi güçlendirmemiz için bağırsak sistemimizi de güçlendirmemiz lazım. Mikrobiyomlar çok önemli, probiyotikler de öyle. Turşu suyu ve yağlar çok önemli.

#18
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Bunlardan uzaklaşmamız da çok tehlikeli. Yorgunluğumuzu yükseltir." diyen uzman isim, fazla kilolu olmayan kişilerde bile karaciğer yağlanması görüldüğünü belirtti:

#19
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

"Karaciğer yağlanmasının en önemli sebebi früktozdur, mısır şurubu şekeridir, 'glutamat' dediğimiz Çin tuzudur.

#20
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay kronik halsizlere seslendi! Bu besinlerden uzaklaşan sürekli yorgun hisseder

Bunlar karaciğeri bozar. Karaciğer büyük bir fabrikadır. Vücudu toksinlerden arındırır. Onlar vücudumuzda sinsi sinsi biriktikçe kronik yorgunluktan kurtulamayız.

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak
Ekonomi

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

24 yıldır faaliyet gösteren Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.
Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı
Dünya

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yazılı bir açıklama ile çağırısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıl..
Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'
Gündem

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'

Adnan Oktar organize suç örgütünün henüz 13 yaşındayken Aleyna Tilki'nin de peşine düştüğü ortaya çıktı.
Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA
Gündem

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Hamas, Moskova’da ikili ilişkilerde bulunuyor. İsrail ve ABD’nin saldırıları altında bulunan Hamas’ın Moskova’daki görüşmeleri büyük bir öne..
AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...
Gündem

AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...

Anayasa Mahkemesi, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi kalkışması tutuklularından Can Atalay hakkında verdiği "ihlal" kararının gerekçesini aç..
Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!
Dünya

Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!

İsrail ile Hamas arasında savaş devam ederken , iki tarafında elinde bulunan rehinelerle ilgili açıklama geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23