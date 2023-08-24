Prigojin'in ölümü, Putin muhaliflerinin akıbetini yeniden gündeme getirdi! Putin’e dokunan ölüyor

Vladimir Kara-Murza: Beni zehirlediler Rus muhalif siyasetçi ve aktivist Vladimir Kara-Murza, 2015 ve 2017 yıllarında kendisini zehirlemeye çalıştıklarını söyledi. Murza ile ilgili inceleme yapan Alman laboratuvarı, söz konusu isimde yüksek düzeyde cıva, bakır, manganez ve çinko tespit etti. Zehirlenme konusunda eleştirilerin yöneltildiği Moskova yönetimi iddiaları kabul etmedi. Rusya'da, İngiltere vatandaşlığı da bulunan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis ve 400 bin ruble (yaklaşık 5 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Alexander Litvinenko: İçtiği çaydan zehirlenerek öldü İngiltere'de bağımsız soruşturma komisyonu, 2016 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin’in, eski KGB ajanı Alexander Litvinenko’nun Londra’da öldürülmesini “muhtemelen onayladığı” sonucuna vardı. Rapora göre Litvinenko, Londra'da bir otelde iki eski Rus arkadaşı Dimitri Kovtun ve Andrei Lugovoy ile çay içtikten sonra Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 43 yaşında hayatını kaybetti. Lugovoy’un eski bir KGB ajanı, Kovtun’un da eski asker olduğuna dikkat çekilen raporda, Litvinenko’nun sadece devlet imkanlarıyla üretilebilen Polonyum-210 ile zehirlenmiş olduğuna işaret edildi.