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Spor
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Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

2023-05-18 00:32:31
Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken Fenerbahçe derbi maçta Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umutlarını bitimek istemeyen sarı-lacivertli ekip mutlak 3 puanı hedeflerken karşılaşma için kampa girdi. Jesus ile yetenekli futbolcular yıldızlarını parlatmaya devam ederken Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalıyor. Herkes Arda Güler'i beklerken, Premier Lig'in dev takımı o futbolcu için rekor ücretle devreye girdi.

#1
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Süper Lig'de yeni sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, 14. haftaya kadar liderik koltuğunda oturdu.

#2
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Dünya Kupası'na verilen aranın ardınan performans düşüklüğü yaşayan sarı-lacivertli ekip, zirveyi Galatasaray'a kaptırdı ve bir daha geri alamadı.

#3
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Dev turnuvanın ardından Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde İspanyol devi Sevilla ile karşılaşan Kanarya, toplamda 2-1'lik skorla Avrupa arenasına veda etti.

#4
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında Sivasspor'la 0-0 berabera kalan Fenerbahçe, 24 Mayıs'ta Yiğidolar'ı konuk edecek.

#5
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Süper Lig'de şampiyonluk umutları azalmaya başlayan sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek büyük bir kupa özlemine son vermek istiyor.

#6
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmişti.

#7
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Şampiyonluk yolunda mücadele veren sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncularında biri olan Ferdi Kadıoğlu, takımın yükselen performansına büyük katkı yapmıştı.

#8
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Akşam'a göre; Fenerbahçe maçlarına gözlemci gönderen Avrupa devinin transferi tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.

#9
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Arap sermayesi tarafından satın alınan Prens Selman'ın takımı Newcastle United, bu sezon ligde gösterdiği performans ile büyük bir sürpriz yaptı.

#10
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Fenerbahçe'nin bir çok maçına gözlemci gönderen siyah-beyazlılar 20 milyon euro bedelle milli yıldızı kadroya katmayı planlıyor.

#11
Foto - Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile herkesin beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu, kariyerini bir üst seviyeye taşıyarak, Avrupa'da boy göstermek istiyor. Milli yıldız ayrılığa sıcak bakıyor.

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