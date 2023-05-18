2023-05-18 00:32:31 Prens Selman, Türk yıldızı çok ama çok istiyor! Flaş gelişme...
Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken Fenerbahçe derbi maçta Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umutlarını bitimek istemeyen sarı-lacivertli ekip mutlak 3 puanı hedeflerken karşılaşma için kampa girdi. Jesus ile yetenekli futbolcular yıldızlarını parlatmaya devam ederken Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalıyor. Herkes Arda Güler'i beklerken, Premier Lig'in dev takımı o futbolcu için rekor ücretle devreye girdi.