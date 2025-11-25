Selma Savcı Giriş Tarihi: Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!
Kadınların korkulu rüyası kırışıklıklar ve habercileri ince çizgiler beslenme ve yaşam şeklimize göre farklı yaşlarda kendilerini gösteriyorlar. Hemen kozmetikçilere veya estetik merkezlerine koşup elinizi cebinize atmadan önce en önemli antioksidanlardan olan C Vitamini açısından çok zengin olan pancar Maskesini mutlaka denemelisiniz. Işıltılı ve parlak bir cilt isteyenler süt ile karıştırın.