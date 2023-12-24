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Posasından yağına, sapından çöpüne bu bitkinin her şeyi hazine! Ekene tam 200 milyon TL kazancı var! Şok olacaksınız

2023-12-24 10:57:07
Posasından yağına, sapından çöpüne bu bitkinin her şeyi hazine! Ekene tam 200 milyon TL kazancı var! Şok olacaksınız

Posasından yağına, sağından çöpüne bu bitkinin her şeyi hazine değerinde. Hiç biri çöpe atılmıyor. Ekene 200 Milyon liralık kazanç getiriyor. Çöpünün bile parayla satıldığı bu bitkinin her damlası para ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Kayseri’de bulunan çiftçilere 250 ton aspir tohumu dağıttı. Kayseri’de yaklaşık 90.000 dekar alana, 350 ton Aspir bir hasadı yapıldı. 10.000 ton aspirden yaklaşık 2,5 milyon litrelik yağ, 7.000 tonda posa elde edilmesi hedefleniyor.

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Foto - Posasından yağına, sapından çöpüne bu bitkinin her şeyi hazine! Ekene tam 200 milyon TL kazancı var! Şok olacaksınız

Çiftçilere desteklerinin her alanda devam ettiğini belirten Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, geçtiğimiz yıllarda Kayseri'de Aspir üretiminin 5000 dekar alanda, 735.000 ton ile başladığını belirtti. Saklav, bakanlığın TAKE Projesi bünyesinde nadasta olan ve atıl arazileri tarımsal üretime kazandıran çiftçilere yüzde 50, yüzde 75 hibe ile tohum verip, onların üretime katkı sağlamaları amaçlandığını söyledi. TAKE Projesi kapsamında 2021 yılında 83 ton aspir temin ederek ekim alanımızı yaklaşık 17 bin 500 dekara, üretimimizi ise 2 bin 200 tona çıktığını söyleyen Saklav, İlk olarak 1 ilçeyle üretime başlandığını ardından ise 15 ilçeye ulaştıklarını anlattı. 2022 yılında 193 ton, özel sektör aracılığıyla ise 175 ton aspir tohumu temin edildi diyen Saklav, “75 bin dekar alanda ekimi yapıldı. Yaklaşık 8 bin tonluk aspir üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alıyor” dedi.

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Foto - Posasından yağına, sapından çöpüne bu bitkinin her şeyi hazine! Ekene tam 200 milyon TL kazancı var! Şok olacaksınız

90.000 dekar alanda ekilen 10.000 ton aspirin 2,5 milyon litre yemeklik yağa dönüştüğünü ve 7000 ton hayvan beslenmesinde kullanılan posaya dönüşmesini hedeflediklerini söyleyen Saklav, yaklaşık 150 milyon TL değerinde yemeklik aspir yağı ile birlikte 50 milyon TL hayvan beslenmesinde kullanılan posa elde edileceğinin altını çizdi. Toplamda 200 milyon TL değerinde kazanç sağladıklarını söyleyen Saklav, "Bünyan, Felahiye ve Melikgazi ilçesinde yağ işleme tesislerinde, çiftçilerin kendi soğuk sıkım yağ işleme makinelerinde ve butik soğuk sıkım yağ işleme tesisleri kullanılarak aspir yağı ve posası çıkarılıyor" dedi. Öte yandan Türkiye'nin her iline aspir yağı satışı yapılıyor. Aspir yağının faydaları ise saymakla bitmiyor. Çoğu kişi tarafından bilinmeyen aspir yağı, romatizma ağrılarını bitiriyor. Aynı zamanda cilt temizliği için de kullanılan aspir yağının bir iki damlasıyla masaj yaparak cildinize sürerseniz daha sağlıklı, canlı ve parlak görünüme sahip olabilirsiniz.

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