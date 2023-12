Posasından yağına, sapından çöpüne bu bitkinin her şeyi hazine! Ekene tam 200 milyon TL kazancı var! Şok olacaksınız

Posasından yağına, sağından çöpüne bu bitkinin her şeyi hazine değerinde. Hiç biri çöpe atılmıyor. Ekene 200 Milyon liralık kazanç getiriyor. Çöpünün bile parayla satıldığı bu bitkinin her damlası para ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Kayseri’de bulunan çiftçilere 250 ton aspir tohumu dağıttı. Kayseri’de yaklaşık 90.000 dekar alana, 350 ton Aspir bir hasadı yapıldı. 10.000 ton aspirden yaklaşık 2,5 milyon litrelik yağ, 7.000 tonda posa elde edilmesi hedefleniyor.