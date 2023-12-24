Posasından yağına, sapından çöpüne bu bitkinin her şeyi hazine! Ekene tam 200 milyon TL kazancı var! Şok olacaksınız

90.000 dekar alanda ekilen 10.000 ton aspirin 2,5 milyon litre yemeklik yağa dönüştüğünü ve 7000 ton hayvan beslenmesinde kullanılan posaya dönüşmesini hedeflediklerini söyleyen Saklav, yaklaşık 150 milyon TL değerinde yemeklik aspir yağı ile birlikte 50 milyon TL hayvan beslenmesinde kullanılan posa elde edileceğinin altını çizdi. Toplamda 200 milyon TL değerinde kazanç sağladıklarını söyleyen Saklav, "Bünyan, Felahiye ve Melikgazi ilçesinde yağ işleme tesislerinde, çiftçilerin kendi soğuk sıkım yağ işleme makinelerinde ve butik soğuk sıkım yağ işleme tesisleri kullanılarak aspir yağı ve posası çıkarılıyor" dedi. Öte yandan Türkiye'nin her iline aspir yağı satışı yapılıyor. Aspir yağının faydaları ise saymakla bitmiyor. Çoğu kişi tarafından bilinmeyen aspir yağı, romatizma ağrılarını bitiriyor. Aynı zamanda cilt temizliği için de kullanılan aspir yağının bir iki damlasıyla masaj yaparak cildinize sürerseniz daha sağlıklı, canlı ve parlak görünüme sahip olabilirsiniz.