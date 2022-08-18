2022-08-18 13:07:29 Polis ekipleri uyarıyor! Aman dikkat! Zili çalıp kapınıza geliyorlar
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşları, apartmanlara giren ve çıkan yabancılara karşı duyarlı olmaları, seyyar satıcı, dilenci gibi bahanelerle zili çalıp evlerine girmek isteyenleri içeri almamaları, ihtimal bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları noktasında bilgilendirmelerde bulundu. Konu ile ilgili vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.