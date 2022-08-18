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Polis ekipleri uyarıyor! Aman dikkat! Zili çalıp kapınıza geliyorlar

2022-08-18 13:07:29
Polis ekipleri uyarıyor! Aman dikkat! Zili çalıp kapınıza geliyorlar

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşları, apartmanlara giren ve çıkan yabancılara karşı duyarlı olmaları, seyyar satıcı, dilenci gibi bahanelerle zili çalıp evlerine girmek isteyenleri içeri almamaları, ihtimal bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları noktasında bilgilendirmelerde bulundu. Konu ile ilgili vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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Foto - Polis ekipleri uyarıyor! Aman dikkat! Zili çalıp kapınıza geliyorlar

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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Foto - Polis ekipleri uyarıyor! Aman dikkat! Zili çalıp kapınıza geliyorlar

"Toplum Destekli Polislik, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini, kişilerin can ve mal emniyetini korumasını, halkın sorumluluk hissinin artırılmasını ve polislik hizmetlerinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesini hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık ve otodan hırsızlık olaylarına karşı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz personelince ilimiz Yeni Mahalle bölgesinde bulunan haneler ziyaret edilmiş, apartman sakinlerinin apartmanlara giren/çıkan yabancılara karşı duyarlı olmaları, seyyar satıcı, dilenci gibi bahanelerle zili çalıp makul olmayan sebeplerle evlerine girmek isteyenleri içeri almamaları, ihtimal bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmış, hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken önlemler ile ilgili açıklayıcı broşürlerin dağıtımı sağlanmıştır. İfadelerine yer verilmiştir"

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