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PKK'lı teröristler şekil değiştirdi!

2021-09-13 13:36:22
PKK'lı teröristler şekil değiştirdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı taarruz döneminde örgütün adeta belini kırdı.

#1
Foto - Yurt içinde PKK'lı teröristlerin inlerinin tek tek imha edilmesinin ardından terör örgütünde ayrışmalar başladı.

Yurt içinde PKK'lı teröristlerin inlerinin tek tek imha edilmesinin ardından terör örgütünde ayrışmalar başladı.

#2
Foto - BÖYLE SAKLANABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR Birçok terörist PKK'dan kaçıp teslim olmaya başlarken örgütün Suriye'deki uzantısı YPG, Amerika ve Avrupa'dan aldığı paralarla teröristlere yeni kamuflajlar giydirmeye başladı.

BÖYLE SAKLANABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR Birçok terörist PKK'dan kaçıp teslim olmaya başlarken örgütün Suriye'deki uzantısı YPG, Amerika ve Avrupa'dan aldığı paralarla teröristlere yeni kamuflajlar giydirmeye başladı.

#3
Foto - Türk komandoları, İHA, SİHA ve TİHA'lardan saklanabilmek için denemedikleri yol kalmayan teröristlerin, bu çabasının da boşa çıkacağı açık.

Türk komandoları, İHA, SİHA ve TİHA'lardan saklanabilmek için denemedikleri yol kalmayan teröristlerin, bu çabasının da boşa çıkacağı açık.

#4
Foto - Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonlar öncesinde de bu tarz fotoğraflar PKK medyası üzerinden servis ediliyordu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonlar öncesinde de bu tarz fotoğraflar PKK medyası üzerinden servis ediliyordu.

#5
Foto - Ancak Mehmetçik'in bölgeye girmesiyle birlikte, PKK/YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerde tek tek etkisiz hale getirildi.

Ancak Mehmetçik'in bölgeye girmesiyle birlikte, PKK/YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerde tek tek etkisiz hale getirildi.

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