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Yaşam
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Pizza dükkanı alev alev yandı! Her şey kül oldu ama bir tek o...

2023-06-13 11:08:26
Pizza dükkanı alev alev yandı! Her şey kül oldu ama bir tek o...

Pizza dükkanı küle döndü, sadaka kutusundaki paralar zarar görmedi.

#1
Foto - Pizza dükkanı alev alev yandı! Her şey kül oldu ama bir tek o...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pizza dükkanında yangın çıktı. Yangında dükkan ve bir motosiklet kullanılmaz hale gelirken, sadaka kutusundaki paraların yanmaması ise gözlerden kaçmadı.

#2
Foto - Pizza dükkanı alev alev yandı! Her şey kül oldu ama bir tek o...

Yangın, Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan pizza dükkanında meydana geldi. Dükkandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

#3
Foto - Pizza dükkanı alev alev yandı! Her şey kül oldu ama bir tek o...

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın esnasında içeride bulunan, sipariş götürmek için kullanıldığı öğrenilen motosiklet ise kullanılmaz hale geldi

#4
Foto - Pizza dükkanı alev alev yandı! Her şey kül oldu ama bir tek o...

Öte yandan dükkanın içindeki malzemeler küle dönerken, sadaka kutusunun içindeki paraların zarar görmemesi dikkatlerden kaçmadı.

#5
Foto - Pizza dükkanı alev alev yandı! Her şey kül oldu ama bir tek o...

#6
Foto - Pizza dükkanı alev alev yandı! Her şey kül oldu ama bir tek o...

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