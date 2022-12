Piyasaları karıştıran gizemli altın alımı! Zirvede Türkiye var

DOLARA HER AN EL KOYABİLİRLER Batılı hükümetlerin yaptırımları nedeniyle 300 milyar dolar rezervi dondurulan Rusya da Shiels’a göre altın alımları konusunda yeni bir görüşün ortaya çıkmasına yol açtı. Stratejist, “ABD’nin ve Batı hükümetlerinin her an el koyabilecekleri dolara bu kadar çok yatırım yapmalı mıyız?” sorusunun sorulduğunu belirtiyor. BullionVault'tan Ash, Rusya'nın altın alımı stratejisinin, Güney Afrika'nın Apartheid dönemi yaptırımları sırasında, yerel para birimini kullanarak altın alımları gerçekleştirmesi ve yerel madenciliğin desteklenmesi yöntemini tekrarladığını söylüyor. GİZEMLİ ALTIN ALIMLARI İÇİN RUSYA’YI İŞARET ETTİLER UBS’in Emtia Analisti Giovanni Staunovo, gizemli altın alımları konusunda Batı yaptırımı altındaki Rusya’yı işaret ederek, “İhracat tarafındaki sınırlamalar göz önünde bulundurulduğunda Rusya Merkez Bankası’nın olması mantıklı olacaktır” dedi. Rusya Merkez Bankası, (CBR) savaş başladıktan kısa bir süre sonra rezervleriyle ilgili aylık bildirmeyi bıraktı. CBR yetkilileri, altın alımı hedeflerine odaklandıkları yönündeki haberleri reddetti. CBR Başkanı Elvira Nabiullina aralık ayı ortalarında yaptığı açıklamasında, “Altın ve döviz rezervlerimiz yeterli. Altın ve döviz rezervleri biriktirmek gibi belirli bir görevimiz yok” ifadelerine yer verdi. Ancak FT haberine göre CBR yetkilileri uzun zamandır altın rezervlerini artırmaya stratejik olarak değer veriyor. 2006 yılında CBR altının varlıklarının rezervlerinin yüzde 20-25'ini oluşturması arzu ettiklerini söylemişti. Merkez bankasının istatistiki verilerini en son yayınladığı Şubat 2022'de altın rezervleri tüm rezervlerinin yüzde 20,9'unu oluşturuyordu.