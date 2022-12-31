Piyasaları karıştıran gizemli altın alımı! Zirvede Türkiye var

DOLARIN PAPUCU DAMA ATILIYOR Julius Baer'in Yeni Nesil Araştırma Başkanı Carsten Menke, Rusya ve Çin'den yapılan alımların, ülkelerin dolar kuruna güvenme konusunda artan bir isteksizliğe işaret ettiğini düşünüyor. Menke, “Merkez bankalarının rezervlerinin daha büyük bir kısmını altına koyarak gönderdikleri mesaj, ana rezerv varlıkları olarak ABD Doları’na bağımlı olmak istemedikleridir” dedi. Sektördeki bazı kişiler, Orta Doğu hükümetlerinin, devlet varlık fonları aracılığıyla altın satın almak için büyük olasılıkla fosil yakıt ihracat gelirlerini kullandığını tahmin ediyor. Merkez bankalarının rekor altın alımlarının amacının altın fiyatlarındaki düşüş fırsatından yararlanmak mı olduğu yoksa daha yapısal bir değişimin mi gerçekleşmekte olduğu tartışılıyor. Önümüzdeki aylar bu iki farklı görüşün test edildiği bir dönem olacak. Önümüzdeki aylarda merkez bankalarının rekor alımlarının altın fiyatları düşmesini fırsata mı çevirdiği yoksa daha yapısal bir değişimin mi gerçekleşmekte olduğu test edilecek. Altı fiyatları troy ons başına 1.800 dolara yükselmiş olsa bile çok az sayıda yatırımcı merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmeye yönelik eğiliminin yakın zamanda değişeceğine inanıyor. Fransız yatırım bankası Natixis'in Kıdemli Emtia Analisti Bernard Dahdah, küreselleşmenin ortadan kalkması ve jeopolitik gerilimler nedeniyle Batı dışındaki merkez bankalarının ABD Doları’ndan uzaklaşma dürtüsünün "en azından on yıl boyunca değişmeyecek bir eğilim" olduğunu öngörüyor.