Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'daki düşüşü Japonya'da 1987 yılından beri en sert düşüş tetikledi. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan İmalat PMI ve istihdam verisi resesyon endişelerini doğurmasıyla birlikte Japonya borsası pazartesi gününe 1987 yılından beri en kötü başlangıcını yaptı. Japonya'nın Nikkei borsası yüzde 13 düşüş yaşarken, Japon yeni son 2 haftada dolar karşısındaki son 1 yıllık kaybını geri aldı. Yen dolar karşısında son 2 haftada yüzde 13 değer kazandı. Güney Kore borsası yüzde 10 düşüşün ardından işlemlere son verdi. Tayvan Borsası yüzde 8 düşüş yaşadı. ABD borsalarında ise endeks vadelileri teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle açılışa işaret ediyor. Teknoloji hisselerini barındıran Nasdaq vadelisi yüzde 5 düşüşle işlem görürken, S&P500 endeksi vadelisi yüzde 2,89 düşüşle işlem görüyor. İşlemlerin tekrar başlamasıyla satışlar yüzde 7'yi aştı ve devre kesici ikinci kez çalıştı. BIST 100, yüzde 7,07 düşüşle 9.733 puana geriledi. İkinci devre kesici sonrası BIST 100'de işlemler yüzde 6'nın üzerinde düşüşle devam ediyor Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​