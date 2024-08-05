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Ekonomi
8
Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

2024-08-05 19:07:54
Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

Dünya piyasalarında yaşanan hızlı düşüşler Borsa İstanbul'u da etkiledi. Borsa İstanbul yüzde 6,72 düşüşle açıldı ve iki kez devre kesti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 9.893,41 puandan bitirdi.

#1
Foto - Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 580,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 102,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,58 ve holding endeksi yüzde 5,40 değer kaybetti.

#2
Foto - Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en çok gerileyen yüzde 8,67 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı. ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 12,4'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

#3
Foto - Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor. Öte yandan açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i ve 7'yi aşması nedeniyle 2 kere endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

#4
Foto - Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

#5
Foto - Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

Küresel piyasalarda yaşanan hızlı düşüşler Borsa İstanbul'a da uğradı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 7'nin üzerinde düşüşle 9.733 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi. İşlemlerin tekrar başlamasıyla satışlar yüzde 7'yi aştı ve devre kesici ikinci kez çalıştı. İkinci devre kesici sonrası BIST 100'de işlemler yüzde 6'nın üzerinde düşüşle devam ediyor.

#6
Foto - Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'daki düşüşü Japonya'da 1987 yılından beri en sert düşüş tetikledi. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan İmalat PMI ve istihdam verisi resesyon endişelerini doğurmasıyla birlikte Japonya borsası pazartesi gününe 1987 yılından beri en kötü başlangıcını yaptı. Japonya'nın Nikkei borsası yüzde 13 düşüş yaşarken, Japon yeni son 2 haftada dolar karşısındaki son 1 yıllık kaybını geri aldı. Yen dolar karşısında son 2 haftada yüzde 13 değer kazandı. Güney Kore borsası yüzde 10 düşüşün ardından işlemlere son verdi. Tayvan Borsası yüzde 8 düşüş yaşadı. ABD borsalarında ise endeks vadelileri teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle açılışa işaret ediyor. Teknoloji hisselerini barındıran Nasdaq vadelisi yüzde 5 düşüşle işlem görürken, S&P500 endeksi vadelisi yüzde 2,89 düşüşle işlem görüyor. İşlemlerin tekrar başlamasıyla satışlar yüzde 7'yi aştı ve devre kesici ikinci kez çalıştı. BIST 100, yüzde 7,07 düşüşle 9.733 puana geriledi. İkinci devre kesici sonrası BIST 100'de işlemler yüzde 6'nın üzerinde düşüşle devam ediyor Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

#7
Foto - Piyasalarda kara pazartesi! Borsa günü yüzde 5,54 düşüşle tamamladı

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başlarken söz konusu seyir Avrupa'ya da taşındı. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Ülkede açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırması sonrasında geçen hafta küresel piyasalarda görülen satış ağırlıklı seyrin yeni haftada da devam ettiği görülüyor. Analistler, Avrupa'da, makroekonomik verilerden alınan sinyallerin halihazırda ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri ve resesyon endişelerini öne çıkardığını belirterek, ABD'den de benzer sinyallerin gelmesiyle risk algısının oldukça güçlendiğini dile getirdi.

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