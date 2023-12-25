Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı

Evinin altında dağ motorunu tamir etme sürecini anlatan Muhammet Çakır, “Biz kendi aramızda cross motoru topluyoruz. Motoru 3 sene önce aldık ve buralarda yaptırmak istedik, olmadı bir türlü ayar tutmadı. En son tutmayınca kenara koyduk. Daha sonra elimizden geldiği için bakayım dedim. Yapabilir miyiz? derken bu sonuca geldi. Motosikletin alt bölümünü değiştirdik. Isı soğutma vardı şimdi hava soğutma var. 250’lik piston silindiri kendimiz yaptık. Bir çok işini kendimiz yaptık. Tork canavarı oldu diyebiliriz. Motorun gücü diğer motorlardan çok daha farklı oldu. Hız olarak bir fark yok ama tork olarak çok farkı var. Bu sporun masrafı çıkıyor. Dağda düştüğümüzde bir ustaya gidiyoruz. Ustalar bize çok iyi iş çıkartmayınca bizde kendimiz bu işleri yaptık. Böyle daha zevkli oluyor. Kendi arkadaş grubumuz var bizim. Onların motorlarını da yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.