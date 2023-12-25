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Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı
Yaşam
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Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı

2023-12-25 16:13:02
Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı

Düzce’de evinin altında dağ motosikleti yapan Muhammet Çakır, piyasada bulunan bir çok motordan daha güçlü motor ile ormanlara çıkmayı bekliyor.

#1
Foto - Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde arkadaşları ile ormanlarda cross motorları ile safari yapan Muhammet Çakır, tamire verdiği motoru yapılamayınca kolları sıvadı.

#2
Foto - Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı

Evinin altına atölye kuran Çakır, bir çok ustanın “çöpe at” dediği motorun arızasını gidermeye başladı.

#3
Foto - Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı

Uzun uğraşlar sonrasında motosikletin bir çok parçasını toparlayan Çakır, dağ motosikletini kendi imkanlarıyla yaptı.

#4
Foto - Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı

Evinin altında dağ motorunu tamir etme sürecini anlatan Muhammet Çakır, “Biz kendi aramızda cross motoru topluyoruz. Motoru 3 sene önce aldık ve buralarda yaptırmak istedik, olmadı bir türlü ayar tutmadı. En son tutmayınca kenara koyduk. Daha sonra elimizden geldiği için bakayım dedim. Yapabilir miyiz? derken bu sonuca geldi. Motosikletin alt bölümünü değiştirdik. Isı soğutma vardı şimdi hava soğutma var. 250’lik piston silindiri kendimiz yaptık. Bir çok işini kendimiz yaptık. Tork canavarı oldu diyebiliriz. Motorun gücü diğer motorlardan çok daha farklı oldu. Hız olarak bir fark yok ama tork olarak çok farkı var. Bu sporun masrafı çıkıyor. Dağda düştüğümüzde bir ustaya gidiyoruz. Ustalar bize çok iyi iş çıkartmayınca bizde kendimiz bu işleri yaptık. Böyle daha zevkli oluyor. Kendi arkadaş grubumuz var bizim. Onların motorlarını da yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Piyasadakilerden daha hızlı! Bu motoru bakın kim yaptı

Muhammet Çakır, tamir ettiği motosiklet ile dağlara çıkacağı günü bekliyor.

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