Peynir kutusuna bir tane kesme şeker atın, mucizevi olaya tanık olun! Şarküterilerin gizli yöntemini açıklıyoruz! Ağzınız bir karış açık kalacak

PEYNİR SAKLAMA KOŞULLARI • Peyniri cam, metal veya seramik bir kap içerisinde saklamalısınız. • Buzdolabında kapalı bir kapta veya orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir • Derin dondurucuda muhafaza edilmemelidir. • Peynir hemen tüketilmeyecek ise, kendi ambalajında saklanmalıdır. Ambalajı açıldıktan sonra ise mutlaka saklama kabında veya ambalaj malzemelerine sararak korunmalıdır. • Burgu peynir ve beyaz peynir; ambalajı açıldıktan sonra kendi salamura suyu içinde saklanmalıdır. Böylece uzun zaman besin değerleri ve lezzetini kaybetmeksizin saklanabilir. Peynirin olgunlaşma süreci de devam eder. • Peynir dilimlenmeden saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza indirilmiş ve bozulma riski azaltılmış olur. • Krem peynirler mutlaka kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak saklanmalıdır. • Beyaz peynir dışındaki peynirler yıkanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromasının kaybolmasına yol açar. • Beyaz peynirleri keserken, bıçağı ıslatmak peynirin düzgün kesilmesine yardımcı olur.