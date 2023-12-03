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Peynir kutusuna bir tane kesme şeker atın, mucizevi olaya tanık olun! Şarküterilerin gizli yöntemini açıklıyoruz! Ağzınız bir karış açık kalacak

2023-12-03 15:07:49
Peynir kutusuna bir tane kesme şeker atın, mucizevi olaya tanık olun! Şarküterilerin gizli yöntemini açıklıyoruz! Ağzınız bir karış açık kalacak

Sabah kahvaltılarında sıklıkla tükettiğimiz besinlerin başında gelen peynir, hem faydalı hem de lezzetli tadıyla herkesin dolabında bulunmakta. Aldığımız bazı peynirler erkenden bozulabilmekte. Ne kadar dolapta muhafaza etseniz de bir zaman sonra peynirleriniz küflenir ve sararmaya başlar. Bunu sık sık yaşıyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin. Peynir kabına 1 tane kesme şeker atın mucizeye tanık olun! İşte şarküterilerin gizli yöntemi...

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Foto - Peynir kutusuna bir tane kesme şeker atın, mucizevi olaya tanık olun! Şarküterilerin gizli yöntemini açıklıyoruz! Ağzınız bir karış açık kalacak

Peynirsiz bir gün benlik değil diyorsanız bu yöntem tam sizlik. Hemen bozulan ve küflenen peynirlere son. Daha önce kimsenin bilmediği sadece şarküteriler tarafından bilinen yöntemi sizin için derledik. Peynir kabına 1 tane kesme şeker atın mucizeye tanık olun! Küflenen peynirlere artık son. Süt ürünleri arasında en fazla tüketilen besinlerin arasında gelen peynir, buzdolaplarında muhafaza edilse bile zamanla küfleniyor. Küflenmese bile zamanla sararıyor ve sertleşiyor. Bu durumlarda yapmanız gereken tek bir yol var. Bunu sadece şarküterler biliyor. Peyniri muhafaza ettiğiniz saklama kabının içine 1 adet küp şeker ekleyin. Küp şeker rutubeti alıp, peynirin tazeliğini korumasını sağlayacak ve asla kuruma da yapmayacak.

#2
Foto - Peynir kutusuna bir tane kesme şeker atın, mucizevi olaya tanık olun! Şarküterilerin gizli yöntemini açıklıyoruz! Ağzınız bir karış açık kalacak

PEYNİR SAKLAMA KOŞULLARI • Peyniri cam, metal veya seramik bir kap içerisinde saklamalısınız. • Buzdolabında kapalı bir kapta veya orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir • Derin dondurucuda muhafaza edilmemelidir. • Peynir hemen tüketilmeyecek ise, kendi ambalajında saklanmalıdır. Ambalajı açıldıktan sonra ise mutlaka saklama kabında veya ambalaj malzemelerine sararak korunmalıdır. • Burgu peynir ve beyaz peynir; ambalajı açıldıktan sonra kendi salamura suyu içinde saklanmalıdır. Böylece uzun zaman besin değerleri ve lezzetini kaybetmeksizin saklanabilir. Peynirin olgunlaşma süreci de devam eder. • Peynir dilimlenmeden saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza indirilmiş ve bozulma riski azaltılmış olur. • Krem peynirler mutlaka kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak saklanmalıdır. • Beyaz peynir dışındaki peynirler yıkanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromasının kaybolmasına yol açar. • Beyaz peynirleri keserken, bıçağı ıslatmak peynirin düzgün kesilmesine yardımcı olur.

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