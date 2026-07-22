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Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

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Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Küresel piyasalarda savaşların yol açtığı enerji tedarik krizi derinleşirken, Çin'in güneybatısındaki petrol ve doğal gaz üretimi tüm zamanların zirvesine ulaştı. Çin Petrol Güneybatı Şirketi, yılın ilk yarısında doğal gaz üretimini yüzde 5,4 oranında artırarak 20 milyon tonluk toplam üretim sınırını aştı. Özellikle ham petrol üretimindeki yüzde 62'lik devasa yükseliş, Çin'in enerji güvenliği noktasında dışa bağımlılığını azaltma stratejisinde kritik bir başarı olarak kaydedildi.

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Foto - Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Küresel enerji piyasalarında üretim kapasitesini her geçen gün artıran Çin, yerel kaynaklarda yeni bir başarıya imza attı. Çin Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneybatı bölgesindeki en büyük doğal gaz üreticisi konumunda bulunan Çin Petrol Güneybatı Petrol ve Doğal Gaz Şirketi, 2026 yılının ilk yarısında tarihî bir üretim rekoruna ulaştı.

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Foto - Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

İran ve ABD savaşı nedeniyle Orta Doğu'da üretim olumsuz etkilenirken Çin'de yılın ilk altı ayında hem petrol hem de doğal gaz arzını önemli ölçüde arttı. Dev şirket bu üretimle enerji güvenliği yolunda kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

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Foto - Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk yarıyılda şirketin doğal gaz üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,4'lük bir artış göstererek 25,31 milyar metreküpe ulaştı. Bu performansla birlikte şirketin toplam petrol ve gaz eşdeğeri üretim miktarı, geçen yılın ilk yarısına göre yaklaşık yüzde 6'lık bir büyüme kaydetti. Böylece 1,15 milyon tonluk net artışla toplam üretim 20 milyon ton sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek ilk yarıyıl seviyesine ulaştı.

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Foto - Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Dönem içinde ham petrol üretiminde yaşanan yüzde 62,26'lık çarpıcı yükseliş ise dikkat çeken bir diğer önemli veri oldu. Çin’in güneybatısındaki en büyük doğal gaz üretim ve tedarik kuruluşu olan bu dev oluşum, stratejik önemi yüksek Sichuan-Chongqing bölgesinin toplam doğal gaz ihtiyacının yüzde 75’inden fazlasını tek başına karşılayarak ülkenin iç pazar enerji arzında hayati bir rol oynamaya devam ediyor.

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Foto - Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

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