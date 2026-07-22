Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk yarıyılda şirketin doğal gaz üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,4'lük bir artış göstererek 25,31 milyar metreküpe ulaştı. Bu performansla birlikte şirketin toplam petrol ve gaz eşdeğeri üretim miktarı, geçen yılın ilk yarısına göre yaklaşık yüzde 6'lık bir büyüme kaydetti. Böylece 1,15 milyon tonluk net artışla toplam üretim 20 milyon ton sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek ilk yarıyıl seviyesine ulaştı.