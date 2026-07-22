Petrol ve doğal gazda üretim rekoru: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu
Küresel piyasalarda savaşların yol açtığı enerji tedarik krizi derinleşirken, Çin'in güneybatısındaki petrol ve doğal gaz üretimi tüm zamanların zirvesine ulaştı. Çin Petrol Güneybatı Şirketi, yılın ilk yarısında doğal gaz üretimini yüzde 5,4 oranında artırarak 20 milyon tonluk toplam üretim sınırını aştı. Özellikle ham petrol üretimindeki yüzde 62'lik devasa yükseliş, Çin'in enerji güvenliği noktasında dışa bağımlılığını azaltma stratejisinde kritik bir başarı olarak kaydedildi.