Petrol fiyatlarında düşüş geldi

İran ve ABD, cuma günü Umman’da yapılan ve her iki tarafın da olumlu olarak nitelendirdiği görüşmelerin ardından, aralarındaki farklılıklara rağmen dolaylı nükleer müzakereleri sürdürme taahhüdünde bulundu. Bu durum, bir anlaşmaya varılamamasının Orta Doğu’yu savaşa daha da yaklaştırabileceği yönündeki endişeleri yatıştırdı; zira ABD bölgede daha fazla askeri güç konuşlandırmıştı. Yatırımcılar ayrıca, İran ve diğer bölgesel üreticilerden arzın kesintiye uğrama ihtimalinden de endişe duyuyor. Zira Umman ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı’ndan, dünyanın toplam petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine eşdeğer ihracat geçiyor.