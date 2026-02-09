  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Petrol fiyatlarında düşüş geldi
Giriş Tarihi:

Petrol fiyatlarında düşüş geldi

ABD-İran nükleer görüşmelerinin sürmesi yönündeki mesajlar, Orta Doğu’da arz kesintisi ve çatışma riskini azaltırken, Brent ve WTI petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı.

Foto - Petrol fiyatlarında düşüş geldi

ABD ile İran’ın, Orta Doğu’daki üretici ülkenin nükleer programı konusunda görüşmeleri sürdürme sözü vermesinin ardından, olası bir çatışmanın bölgeden arzı sekteye uğratabileceğine dair endişelerin azalmasıyla petrol fiyatları pazartesi günü geriledi.

Foto - Petrol fiyatlarında düşüş geldi

Brent petrol vadeli işlemleri, cuma günü 50 sent yükselişle kapanmasının ardından, varil başına 49 sent ya da yüzde 0,72 düşüşle 67,56 dolara indi. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise cuma günkü kapanışta 26 sentlik artışın ardından, 42 sent ya da yüzde 0,66 düşüşle varil başına 63,13 dolardan işlem gördü.

Foto - Petrol fiyatlarında düşüş geldi

IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Ham petrol bu haftanın erken işlemlerinde gevşedi; piyasa, Umman’daki yapıcı ABD-İran nükleer görüşmeleri nedeniyle rahat bir nefes aldı” dedi. Sycamore, “Ufukta daha fazla görüşme varken, Orta Doğu’da arz kesintilerine dair acil korku önemli ölçüde azaldı” ifadelerini kullandı.

Foto - Petrol fiyatlarında düşüş geldi

İran ve ABD, cuma günü Umman’da yapılan ve her iki tarafın da olumlu olarak nitelendirdiği görüşmelerin ardından, aralarındaki farklılıklara rağmen dolaylı nükleer müzakereleri sürdürme taahhüdünde bulundu. Bu durum, bir anlaşmaya varılamamasının Orta Doğu’yu savaşa daha da yaklaştırabileceği yönündeki endişeleri yatıştırdı; zira ABD bölgede daha fazla askeri güç konuşlandırmıştı. Yatırımcılar ayrıca, İran ve diğer bölgesel üreticilerden arzın kesintiye uğrama ihtimalinden de endişe duyuyor. Zira Umman ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı’ndan, dünyanın toplam petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine eşdeğer ihracat geçiyor.

Foto - Petrol fiyatlarında düşüş geldi

Gerginliğin azalmasıyla birlikte her iki gösterge petrol türü de geçen hafta yüzde 2’den fazla değer kaybetti; bu, yedi haftanın ardından görülen ilk haftalık düşüş oldu. Buna karşın İran Dışişleri Bakanı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD güçleri tarafından saldırıya uğraması halinde Tahran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerini vuracağını söyledi; bu da çatışma tehdidinin hala canlı olduğunu gösterdi.

Foto - Petrol fiyatlarında düşüş geldi

Yatırımcılar, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı için petrol ihracatından elde ettiği gelirin kısıtlanmasına yönelik çabalarla da mücadele etmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu, cuma günü Rusya’nın deniz yoluyla ham petrol ihracatını destekleyen her türlü hizmete kapsamlı bir yasak getirilmesini önerdi.

Foto - Petrol fiyatlarında düşüş geldi

Bir zamanlar Rusya’nın deniz yoluyla ham petrolünün en büyük alıcısı olan Hindistan’daki rafinerilerin, nisan teslimatı için alımlardan kaçındığı ve rafinaj ile ticaret kaynaklarına göre bu tür işlemlerden daha uzun süre uzak durmasının beklendiği bildirildi. Bu durum, Yeni Delhi’nin Washington ile bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmasına yardımcı olabilir.

Foto - Petrol fiyatlarında düşüş geldi

Artan enerji fiyatlarının daha fazla üretimi teşvik ettiğine dair bir işaret olarak, Baker Hughes cuma günü ABD’li enerji şirketlerinin geçen hafta petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin sayısını üçüncü hafta üst üste artırdığını bildirdi. Bu, Kasım ayından bu yana ilk kez görülen bir artış oldu.

