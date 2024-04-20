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Ekonomi
7
Petrol fiyatları artacak mı? IEA Başkanı cevapladı

2024-04-20 23:01:05
Petrol fiyatları artacak mı? IEA Başkanı cevapladı

Son dönemde artan petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrolün artıp artmayacağına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

#1
Foto - Petrol fiyatları artacak mı? IEA Başkanı cevapladı

İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanışı petrol fiyatlarını da yansıdı. Olayların ardından brent petrolün varil fiyatı 90 doları buldu. Peki petrol fiyatlarının varili 100 doları görür mü? Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, konuya ilişkin görüşlerini ve enerji güvenliğine dair merak edilenleri yanıtladı.

#2
Foto - Petrol fiyatları artacak mı? IEA Başkanı cevapladı

Orta Doğu'daki çatışmalar petrolün ateşini yükseltti. İran ve İsrail arasındaki gerilim şu an için düşse de jeopolitik gerilim nedeniyle brent petrolün varil fiyatı 90 doları gördü.

#3
Foto - Petrol fiyatları artacak mı? IEA Başkanı cevapladı

Analistlerin tahmini ise daha yüksek. Örneğin Citigroup Inc.'in temel senaryosu Orta Doğu'da gerilimin aşırı yüksek olması ve bu durumun fiyatları yukarıya doğru desteklemesi yönünde. Bu durum, bankanın kısa vadeli fiyat tahminlerini yükseltmesine yol açarken Analist Max Layton konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bizim görüşümüze göre mevcut piyasada fiyatlandırılmayan şey, İran ile İsrail arasındaki doğrudan çatışmanın potansiyel olarak devam etmesi ve olayların niteliğine bağlı olarak petrol fiyatlarının varil başına +100 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

#4
Foto - Petrol fiyatları artacak mı? IEA Başkanı cevapladı

Peki analistlerin tahmini gibi petrol fiyatlarında '100 dolar'ı ve belki de üzerini görmemiz ve bunun 'yeni normal' olması mümkün mü? Gerilim devam ederse fiyatlar daha da yükselir mi? Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) düzenlediği "İş Dünyası ve Sürdürülebilir Enerji" temalı IICEC Konferansı'na katılan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, soruları yanıtladı.

#5
Foto - Petrol fiyatları artacak mı? IEA Başkanı cevapladı

"Bir tanesi dahi dahil olursa yukarı seyir görebiliriz" HaberTürk'te yer alan habere göre; Petrol fiyatlarının 90 doların üzerini görmesini 2 nedene bağlayan Birol "Petrol piyasalarına bakarsak esasında yeteri kadar petrol var ve üretim seviyeleri bütün piyasadaki talebi karşılayacak seviyede sorun yok. Ancak şu anda fiyatların 90 dolarlara ve üzerine çıkmasının iki nedeni var. Bir tanesi büyük üretici ülkelerin yani Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC ülkelerinin üretimi kasti olarak kırmaları. Bir nedeni bu. İkincisi de sizin de bahsettiğiniz Ortadoğu'daki gerilimler. Eğer bu gerilimlere bir veya birden fazla büyük petrol üreticisi ülke dahil olmaz ise ben fiyatların daha fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Ama eğer bunlardan bir veya birkaç tanesi direk olarak dahil olursa fiyatlarda yukarı doğru bir seyir görebiliriz" dedi.

#6
Foto - Petrol fiyatları artacak mı? IEA Başkanı cevapladı

"Avrupa'nın enerji konusunda 3 stratejik hatası" Konuşmasında Avrupa'nın enerji konusunda 3 stratejik hata yaptığını ve enerji noktasında kritik bir dönemeçte olduğunu belirten Birol "Avrupa biraz önce bahsettiğim gibi çok ciddi bir rekabet sorunuyla karşı karşıya. Çünkü Avrupa ekonomisinin şu anda ana sütunu. Bilim, sanayi sektörü. Ama sanayi sektöründe Avrupa'daki enerji fiyatları hem Amerika'dan hem de Çin'den çok daha pahalı. O bakımdan Avrupalı sanayiciye ürettikleri mallar daha pahalıya mal oluyor. Çünkü enerji fiyatları pahalı olduğu için bu bakımdan bazıları kapatma yoluna gidiyorlar. Bazıları da ya Amerika'ya, ya Ortadoğu'ya ya da başka bir ülkeye taşıyorlar. Bu Avrupa için çok büyük bir sorun" derken "Onun için ben yeni gelecek olan Avrupa Birliği Komisyonunun ki bu sene içerisinde seçilecek ve yeni gelecek en önemli ev ödevinin Avrupa için, Avrupa sanayisi için yeni bir master planı dizayn etmesi olduğunu düşünüyorum. Bu Ancak böyle bir plan çerçevesinde Avrupa hem Amerika ile hem de Çin'le rekabet etme gücüne sahip olabilir" ifadelerini kullandı.

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