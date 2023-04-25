Pes dedirten ifade! Oyuncak silahla neler yapmış neler

Gözaltına alınan şüphelilerden olayı gerçekleştiren Mustafa B.’nin ilk ifadesinde, “Habil Ali Ç. ile arkadaşız ve bir gün muhabbet için oturduğumuzda 3 yıldır çalıştığı akaryakıt istasyonunda bayram öncesi iş yerinin yoğun olması nedeniyle gün içerisinde kazancın çok olacağını söyledi ve paranın nereye konulduğunu bildiğini söyledi. Bunun üzerine biz de plan yaptık. Ben yakında düğün yapacağım için çok paraya ihtiyacım vardı ve gasp olayının gerçekleştirmem halinde, parayı üçümüz paylaşacağımız için kabul ettim. Habil Ali Ç. bana markete girdiğimde karışık kuruyemiş istememi, bu sayede market çalışanının kasadan uzaklaşacağını ve bu sırada kasaya geçme imkanı bulacağımı söyledi. Petrol istasyonunda bulunan markete girdiğimde Habil Ali Ç.’nin bana söylediği şekilde karışık kuruyemiş istedim. Daha sonra kasaya geçtiğimi fark etmesi üzerine görevli karşı koymak istedi ama yanımda bulunan oyuncak silah ile onu korkuttum. Habil Ali Ç.’nin tarif ettiği yerde paraları bulduktan sonra yanımda bulunan çantaya doldurarak olay yerinden uzaklaştım. Ben markette olayı gerçekleştirdiğim sırada ise diğer iki arkadaşım farklı bir markette olduğunu göstermek için orada kameraya göründü” dediği öğrenildi.