Pervin Buldan'dan şaşırtan çıkış! Kendi adayımızı çıkaracağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Buldan şunları söyledi; 'Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir'SELAHATTİN DEMİRTAŞ ORTAK ADAY ÇIKIŞI YAPMIŞTI PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ortaklarına cezaevinden mesaj göndermişti. CHP ve HDP'ye yakın yayın yapan T24'de bir yazı yazan Selahattin Demirtaş muhalefeti 'ortak aday konusunda' uzlaşın mesajı verdi.