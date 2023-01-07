2023-01-07 16:53:46 Pervin Buldan'dan şaşırtan çıkış! Kendi adayımızı çıkaracağız
Yuvarlak masanın adaylık pazarlıkları ve oyunları devam ederken PKK'nın siyasi kolu HDP'den flaş bir çıkış geldi. Buldan’ın "Biz halkların demokratik partisi olarak en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız." demesi “Acaba bu bir tezgah mı? Buldan’ın böyle konuşmasını Akşener mi talep etti?” sorularına yol açtı. Zira İyi Parti lideri, milliyetçi tabanından çekindiği için HDP ile yuvarlak masada olma olasılığından rahatsızdı.