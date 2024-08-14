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Yaşam
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Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

2024-08-14 11:49:31
Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

Her yıl ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun tarihi yapılarla uyumu hayran bıraktı.

#1
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı partiküllerin Dünya atmosferine girmesiyle oluşan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da dünyanın dört bir yanında gözlemlendi.

#2
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan "Perseid meteor yağmuru", 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı.

#3
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

Saatte ortalama 60 ila 70 meteorun görülebildiği bu doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu, şehirden uzak ve ışıksız bölgelerde muhteşem anlara sahne oldu.

#4
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti ve Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti de bu eşsiz doğa olayının gözlemlendiği en uygun alanlardandı.

#5
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

Kibyra Antik Kenti’nde bulunan Anıtsal Çeşme, Sagalassos Antik Kenti’nde bulunan Antoninler Çeşmesi, Heroon ve Claudius Kapısı gibi görkemli yapılar gökyüzü ile birleşerek adeta bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

#6
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

#7
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

#8
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

#9
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

#10
Foto - Perseid meteor yağmuru tarihin görkemiyle buluştu

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