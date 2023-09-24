  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isim tek tek sıraladı! Alzheimer'a karşı önleminizi böyle alın

Bu kültür binlerce yıldır ilgi çekiyor

Türkiye elektrikli otomobil pazarına yatırım yapıyor: 2023'te araba alımı ve satışında patlama! Yeni rekor sahibi

Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

Prof.Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbullulara uyarı haberi: 1 yıl içerisinde 2 tane 7'den büyük deprem yaşanabilir.

D Vitamini hangi besinlerde bulunur? Fazla içeren besin: Bu şekilde tüketirseniz iki katına çıkarıyor! Gerçek etki

Araba alamayan kişi oturup kendi arabasını böyle kendi yaptı! Dikkat çeken haber...

Üreticiler bu meyveyi çok sevdi! Yetiştirmesi zahmetsiz kazancı bol
Dünya
13
Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

2023-09-24 17:52:23
Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

Tunus'taki Sabkha Sejoumi Gölü'nde beslenen flamingolar görüntülendi.

#1
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

Tunus'ta göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Sabkha Sejoumi Gölü pembe kanatlı Flamingolara ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#3
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#4
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#5
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#6
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#7
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#8
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#9
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#10
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#11
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

#12
Foto - Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü

Lavrov'dan BM'de Türkiye açıklaması
Dünya

Lavrov'dan BM'de Türkiye açıklaması

BM Genel Kurulu 78. Oturumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vay Meral Hanım vay! Akşener’in sinsi planı deşifre oldu! Meğer derdi buymuş
Medya

Vay Meral Hanım vay! Akşener’in sinsi planı deşifre oldu! Meğer derdi buymuş

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Meral Akşener’in sinsi planını köşesine taşıdı.

Emeklilerle ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Emeklilerle ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 65 yaş ve üzerindekilerin şehir içi ücretsiz toplu taşıma hakkını kullanırken ya..
Ersin Tatar'dan bomba açıklama!
Siyaset

Ersin Tatar'dan bomba açıklama! " Lozan Antlaşmasına kadar..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu Ne..
Batılı Disney’e teşekkür doğulu Araplara küfür “Ulan pislik… Şerefsiz” İki yüzlü Fatih konu Müslümanlar olunca yine aslan kesildin
Gündem

Batılı Disney’e teşekkür doğulu Araplara küfür “Ulan pislik… Şerefsiz” İki yüzlü Fatih konu Müslümanlar olunca yine aslan kesildin

Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney’e teşekkür edip övgüler yağdıran Fatih Altaylı, Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen Kuveyt’li yaza..
Resmen açıklandı! Fındık fiyatları ne olacak?
Ekonomi

Resmen açıklandı! Fındık fiyatları ne olacak?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO fındık alım fiyatlarının güncellenme durumuna ilişkin, "Burada üreticinin kaybe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23