2023-09-24 17:52:23 Pembe kanatlı flamingoların yurdu: Sabkha Sejoumi Gölü
Tunus'taki Sabkha Sejoumi Gölü'nde beslenen flamingolar görüntülendi.
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Tunus'taki Sabkha Sejoumi Gölü'nde beslenen flamingolar görüntülendi.
Tunus'ta göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Sabkha Sejoumi Gölü pembe kanatlı Flamingolara ev sahipliği yapıyor.
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