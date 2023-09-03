Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

Almanya’dan tatil için Yeni Foça’ ya gelen Umut Aydın da "Almanya Dortmund'dan Yeni Foça'ya tatile geldik. Hayvanlar ile çok fazla ilgiliyiz. Kuşların yapısını biraz da olsa bildiğim için bu zamanda pelikanın burada olması çok enteresan. Umarım yardımcı oluruz ama yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Baktığınız zaman uyumaya çalıştığını görebilirsiniz. Bu durum yaşlılık belirtisi olduğunu gösteriyor. Genel olarak agresif olurlar. Herhangi bir harekette kendini savunmaya alırlar. Ama çok güzel bir kuş. Bu pelikanın mutlaka korunma altına alınması gerekir" şeklinde konuştu.