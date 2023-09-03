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Yaşam
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Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

2023-09-03 21:54:25
Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

İzmir’in turistik ilçesi Foça’da yazları konaklayan ve vatandaşların 'Tosun' adını taktığı pelikan yoğun ilgi çekiyor.

#1
Foto - Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesinde, geçen yaz rahatsızlanarak insanlardan yardım istercesine pazaryerine inen pelikan, bu yaz tekrar Foça’ya geldi. Geçtiğimiz yaz, rahatsızlanan pelikana vatandaşlar sahip çıkarken, gerekli tedavilerin ardından Ekim ayı sonlarına doğru Foça’yı terk eden pelikan, bu yaz tekrar yeni Foça’ya geldi.

#2
Foto - Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

Pelikanı sahiplenen Deniz Kaptanoğlu isimli vatandaş, "Pelikan, geçen sene Ağustos ayında bitkin bir halde Foça'da pazaryerine geldi. 10 gün kadar uçamadı. Bakımlarını yaptık. Benim olmadığım zaman balıkçılar bakımlarını yaptı.

#3
Foto - Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

Ona yaşam mücadelesinde destek olmak istedik. Pelikanın ismi 'Tosun' olsun dedik. Geçen sene Ekim sonu gibi gitti bir daha görmedik. Bu sene denizin içindeki sürekli durduğu büyük taşın üstüne tekrar geldi. Vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Yeni Foça’ya tatile gelenler, fotoğraf ve videolarını çekiyor. Biz ona alıştık, sanırım o da bize alıştı. Ekim sonu gibi gideceğini tahmin ediyorum" dedi.

#4
Foto - Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

Foçalı balıkçı Sefer Yolcu ise "Yeni Foça’da 40 senedir balıkçılık işi ile uğraşıyorum. Bizim bu pelikan devamlı Yeni Foça’ya gelmeye başladı. Artık bizim maskotumuz oldu. Ağustos, Eylül ayında devam burada konaklıyor. Canı istediği zaman gidiyor sonra tekrar geliyor. Herkes yeni Foça’ya bu pelikanı görmek için geliyor. Yeni Foça’nın simgesi oldu" diye konuştu.

#5
Foto - Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

Almanya’dan tatil için Yeni Foça’ ya gelen Umut Aydın da "Almanya Dortmund'dan Yeni Foça'ya tatile geldik. Hayvanlar ile çok fazla ilgiliyiz. Kuşların yapısını biraz da olsa bildiğim için bu zamanda pelikanın burada olması çok enteresan. Umarım yardımcı oluruz ama yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Baktığınız zaman uyumaya çalıştığını görebilirsiniz. Bu durum yaşlılık belirtisi olduğunu gösteriyor. Genel olarak agresif olurlar. Herhangi bir harekette kendini savunmaya alırlar. Ama çok güzel bir kuş. Bu pelikanın mutlaka korunma altına alınması gerekir" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Pelikan 'Tosun'un tercihi Foça

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