Peki, samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş!

SÖZCÜ, 22 Kasım 2012: “DARBE YAPTIM, BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM" Kenan Evren "Darbe yaptım, bugün olsa yine yaparım" deme cesaretini kimden alıyor? Tabii ki Atatürkçülerden alıyor.. Herhalde ben Kenan Evren'e destek verecek değilim.. Zaten yargılandığında da, Atatürkçüler yardımına koştular. 2010 halkoylamasında CHP'liler itiraz ettiler, "Yargılanamaz ki, boşuna anayasa değişiyor" dediler.. "Sadece o maddenin anayasadan çıkması bile kardır" dedik. Nihayetinde yargılaması da yapıldı, rütbeleri söküldü.. TAYYİP HAYKIRIYORDU: KARDEŞİM ESAD!” Bu başlıkta ise, Emin Çölaşan, Kenan Evren'i yazacağına, Tayyip Erdoğan'a kara çalmaya çalışıyor.. Bak, başka bir şey yazacağız ama, adamın yazdıklarının saçmalığı, okurunu aptal yerine koyması yüzünden yazamıyoruz… Meğer Tayyip Erdoğan, ortada hiçbir şey yokken, 2010’da “Kardeşim” dediği Esad’la, şimdi “mezhep anlayışı” yüzünden kavga ediyormuş… Bir defa, “Ortada hiçbir şey yok” dediği, adamın kendi halkını öldürmesi… İkincisi, 2010’da “Kardeşim” dediği adam mı mezhep değiştirdi, yoksa Erdoğan mı ki, sorun şimdi mezhep anlayışı olsun… İlkokul çocuğuna anlatsan şunu kanmaz, adam gazete okurunu kandırmaya çalışıyor…