2020-11-22 15:45:44 Peki, samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 22 Kasım 2016 tarihli “BALYOZ KUMPASIYLA TERFİ EDENLER KANLI KALKIŞMAYI YAPTI!” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Balyoz davası, şunun şurasında 8 yıllık bir davaydı bu darbe girişimi olduğunda… Bu ülkede tuğgeneral olmak için, 28 yıl askerlik yapmak gerekiyor… Yani, iddianıza göre, bu FETÖ'cü adamlar Balyoz’a kadar çoktan yarbay rütbesine varmış olmalıydı… Peki, 2010’a kadar samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş de yarbaylığa kadar getirmişler?” dedi.