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Peki, samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş!

2020-11-22 15:45:44
Peki, samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 22 Kasım 2016 tarihli “BALYOZ KUMPASIYLA TERFİ EDENLER KANLI KALKIŞMAYI YAPTI!” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Balyoz davası, şunun şurasında 8 yıllık bir davaydı bu darbe girişimi olduğunda… Bu ülkede tuğgeneral olmak için, 28 yıl askerlik yapmak gerekiyor… Yani, iddianıza göre, bu FETÖ'cü adamlar Balyoz’a kadar çoktan yarbay rütbesine varmış olmalıydı… Peki, 2010’a kadar samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş de yarbaylığa kadar getirmişler?” dedi.

#1
Foto - CUMHURİYET, 22 Kasım 2012: “LAİKLİKTE OYBİRLİĞİ” Kemalist Cumhuriyet'e göre, halkın yüzde 82,3'ü anayasada Atatürk İlke ve İnkilapları'nın yer alması gerektiğini söylemiş. Nasıl olsa, sandıkta bunun oylaması yapılmıyor.. At, atabildiğin kadarı ile. Hoş, sandıkta oylaması yapılanlarda da,

CUMHURİYET, 22 Kasım 2012: “LAİKLİKTE OYBİRLİĞİ” Kemalist Cumhuriyet'e göre, halkın yüzde 82,3'ü anayasada Atatürk İlke ve İnkilapları'nın yer alması gerektiğini söylemiş. Nasıl olsa, sandıkta bunun oylaması yapılmıyor.. At, atabildiğin kadarı ile. Hoş, sandıkta oylaması yapılanlarda da, "AK Parti % 30'a düştü" derler, bir bakarsınız, AK Parti % 49 almış.. Ama bir de şu açıdan, konuya yaklaşalım.. AK Parti iktidarının 10. yılında, hâlâ insanların büyük bir kısmı “Laiklik anayasada dursun” dediğine göre, ya AK Parti’ye laiklik üzerinden saldırmanız ahlaksızlık ya da bu verdiğiniz rakamlar yalan! Geçenlerde yine birilerine yaptırdılar buna benzer bir anket, “Laikliğin tehdit altında olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 30” dediler… Kendi kafalarından köşe yazarları tuttu, rakamlara takla attırdı, yine “Laiklik tehlikede, millet farkında değil” diye bitirdi tartışmayı…

#2
Foto - SÖZCÜ, 22 Kasım 2012: “DARBE YAPTIM, BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM

SÖZCÜ, 22 Kasım 2012: “DARBE YAPTIM, BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM" Kenan Evren "Darbe yaptım, bugün olsa yine yaparım" deme cesaretini kimden alıyor? Tabii ki Atatürkçülerden alıyor.. Herhalde ben Kenan Evren'e destek verecek değilim.. Zaten yargılandığında da, Atatürkçüler yardımına koştular. 2010 halkoylamasında CHP'liler itiraz ettiler, "Yargılanamaz ki, boşuna anayasa değişiyor" dediler.. "Sadece o maddenin anayasadan çıkması bile kardır" dedik. Nihayetinde yargılaması da yapıldı, rütbeleri söküldü.. TAYYİP HAYKIRIYORDU: KARDEŞİM ESAD!” Bu başlıkta ise, Emin Çölaşan, Kenan Evren'i yazacağına, Tayyip Erdoğan'a kara çalmaya çalışıyor.. Bak, başka bir şey yazacağız ama, adamın yazdıklarının saçmalığı, okurunu aptal yerine koyması yüzünden yazamıyoruz… Meğer Tayyip Erdoğan, ortada hiçbir şey yokken, 2010’da “Kardeşim” dediği Esad’la, şimdi “mezhep anlayışı” yüzünden kavga ediyormuş… Bir defa, “Ortada hiçbir şey yok” dediği, adamın kendi halkını öldürmesi… İkincisi, 2010’da “Kardeşim” dediği adam mı mezhep değiştirdi, yoksa Erdoğan mı ki, sorun şimdi mezhep anlayışı olsun… İlkokul çocuğuna anlatsan şunu kanmaz, adam gazete okurunu kandırmaya çalışıyor…

#3
Foto - ZAMAN, 22 Kasım 2013: “236 DERSHANEM VAR, BİRİ BİLE DÖNÜŞÜME UYGUN DEĞİL” Dindar gibi gözüken, Zaman yöneticilerine, muhabirlerine soralım: Değdi mi? Bugün insan içine çıkamayacak hale gelmenize değdi mi? Bu kadar yalan söylediğinize değdi mi? “İş kangrene döndü, velilerin beli artık bükülmesin” çabasına, üç kuruşluk çarkınızı döndürmek için böyle direnmenize değdi mi? Dönüşümler de oldu, kapanmalar da oldu, arkanıza bakmadan kaçıp gittiniz. Oysa, sorun sadece dershane olsaydı, siz şimdi niye ABD'ye kaçtınız ki?

ZAMAN, 22 Kasım 2013: “236 DERSHANEM VAR, BİRİ BİLE DÖNÜŞÜME UYGUN DEĞİL” Dindar gibi gözüken, Zaman yöneticilerine, muhabirlerine soralım: Değdi mi? Bugün insan içine çıkamayacak hale gelmenize değdi mi? Bu kadar yalan söylediğinize değdi mi? “İş kangrene döndü, velilerin beli artık bükülmesin” çabasına, üç kuruşluk çarkınızı döndürmek için böyle direnmenize değdi mi? Dönüşümler de oldu, kapanmalar da oldu, arkanıza bakmadan kaçıp gittiniz. Oysa, sorun sadece dershane olsaydı, siz şimdi niye ABD'ye kaçtınız ki?

#4
Foto - TARAF, 22 Kasım 2013: “GEZİ’DE FİNANSÖR BULDUYSAN AÇIKLA” FETÖ'cü Taraf, nasıl olsa ortaya çıkmaz diye düşünerek,

TARAF, 22 Kasım 2013: “GEZİ’DE FİNANSÖR BULDUYSAN AÇIKLA” FETÖ'cü Taraf, nasıl olsa ortaya çıkmaz diye düşünerek, "Gezi'de finansör bulduysan açıkla" diye manşet atmıştı, o tarihde. Soros'u, Koç'u, Boyner'i ve diğerleri açıklandı, şimdi ne diyorsunuz, derinde solcularla ve her türlü ihanet içinde olanlarla işbirliği yapanlar? Azıcık dik durmanız, “Evet, biz yaptık, bununla yaptık, aha da buradayız” desenize? Böyle solucan gibi kıvrıl kıvrıl nereye kadar?

#5
Foto - ZAMAN, 22 Kasım 2014: “PARTİ REFERANSI YOKSA MEMURLUK HAYAL” Bak bak, İyi Parti'de siyaset yapıp, oradan da geçtiğimiz hafta istifa eden İsmail Koncuk, bakın siyasi iktidara karşı, FETÖ'nün gazetesinde, 17 Aralık darbesinin ortaya çıkardığı gerçeklere rağmen, nasıl manşet olmuş.. Koncuk, görün, kimlerle birlikte olmuş.. FETÖ'nün, kendinden olmayan memurların terfilerini engellediğini, baskıyla istifa ettiremediğinin ismini terör ya da darbe soruşturmasına eklettiğini söyleyemeyenler, suçu hükümete yüklemişler..

ZAMAN, 22 Kasım 2014: “PARTİ REFERANSI YOKSA MEMURLUK HAYAL” Bak bak, İyi Parti'de siyaset yapıp, oradan da geçtiğimiz hafta istifa eden İsmail Koncuk, bakın siyasi iktidara karşı, FETÖ'nün gazetesinde, 17 Aralık darbesinin ortaya çıkardığı gerçeklere rağmen, nasıl manşet olmuş.. Koncuk, görün, kimlerle birlikte olmuş.. FETÖ'nün, kendinden olmayan memurların terfilerini engellediğini, baskıyla istifa ettiremediğinin ismini terör ya da darbe soruşturmasına eklettiğini söyleyemeyenler, suçu hükümete yüklemişler..

#6
Foto - TARAF, 22 Kasım 2014: “MİT ÇIĞRINDAN ÇIKTI” AİHM'de Türban aleyhine karara, Refah Partisi'nin kapatılmasının hukuka uygun olduğuna oy veren sonra da gelip CHP'den milletvekili seçilen Rıza Türmen'in, bir tane FEKÖ aleyhine açıklamasını duydunuz mu? Adam türbana karşı, RP'ye karşı, MİT'e karşı.. Ama hain örgüt aleyhine tek açıklaması yok.. Anlayın, kimler, kimlerle iş kotarıyor..

TARAF, 22 Kasım 2014: “MİT ÇIĞRINDAN ÇIKTI” AİHM'de Türban aleyhine karara, Refah Partisi'nin kapatılmasının hukuka uygun olduğuna oy veren sonra da gelip CHP'den milletvekili seçilen Rıza Türmen'in, bir tane FEKÖ aleyhine açıklamasını duydunuz mu? Adam türbana karşı, RP'ye karşı, MİT'e karşı.. Ama hain örgüt aleyhine tek açıklaması yok.. Anlayın, kimler, kimlerle iş kotarıyor..

#7
Foto - ZAMAN, 22 Kasım 2015: “BİZDEN DEĞİLSEN YOK OL!” FETÖ'cü gazetede, manşet olmuş Tuluhan Tekelioğlu.. Peki mesela bu Tuluhan Tekelioğlu, 15 Temmuz’da kimin kimi yok etmeye çalıştığını görüp de, “Sırf muhaliflik edeceğim diye, FETÖ’cülerin elinde oyuncak oldum, azıcık kenarda durayım da kendimi unutturayım” dedi mi? Siz de haklısınız sayın okuyucularımız, biz de çok şey istiyoruz… Haberin içinde bir de, FETÖ'cü Ade Yavuz Arslan'ın sözde mağduriyeti var.. Bülent Arınç duymasın,

ZAMAN, 22 Kasım 2015: “BİZDEN DEĞİLSEN YOK OL!” FETÖ'cü gazetede, manşet olmuş Tuluhan Tekelioğlu.. Peki mesela bu Tuluhan Tekelioğlu, 15 Temmuz’da kimin kimi yok etmeye çalıştığını görüp de, “Sırf muhaliflik edeceğim diye, FETÖ’cülerin elinde oyuncak oldum, azıcık kenarda durayım da kendimi unutturayım” dedi mi? Siz de haklısınız sayın okuyucularımız, biz de çok şey istiyoruz… Haberin içinde bir de, FETÖ'cü Ade Yavuz Arslan'ın sözde mağduriyeti var.. Bülent Arınç duymasın, "Adamı yüksek lisanstan bile atmışlar" diye cübbeyi giyip, yardımına koşar. İyi de, işten atıldı, yüksek lisanstan atıldı, niye Türkiye'ye dönmedi, bu adam? Yoksa orda CIA ile bitireceği işler mi vardı?

#8
Foto - CUMHURİYET, 22 Kasım 2015: “TEK BAŞINA BİR PARTİ!” Kemalist Cumhuriyet, o tarihde,

CUMHURİYET, 22 Kasım 2015: “TEK BAŞINA BİR PARTİ!” Kemalist Cumhuriyet, o tarihde, "Tek başına bir parti" dediği Leyla Zana'yı, şimdi yok sayıyor.. “Yok sayıldığı bir ülkede varlığını kanıtlamaya çalışan bir kadın” dedikleri Zana'yı, sadece başkanlık sistemine destek verdiği için, bu taife artık yok sayıyor… Ders olsun!

#9
Foto - SÖZCÜ, 22 Kasım 2015: “SARAYZEDELER” Kemalist Sözcü,

SÖZCÜ, 22 Kasım 2015: “SARAYZEDELER” Kemalist Sözcü, "Sarayzedeler" diye verip, olayı kapatmış. Ne demişler de, "Sarayzede" olmuşlar, belli değil.. Şöyle yapalım, o zaman.. “Laf edenler” diye geçiştirmeyelim, bu isimlerin hepsinin kimliğini ve Erdoğan'a ne dediklerini yayınlayalım, millet her gün, onlar Erdoğan’a ne dedilerse onu bunlara ve kemalist Sözcü'nün yazarlarına desin.. Var mısınız?

#10
Foto - TARAF, 22 Kasım 2015: “MEDYAYA BASKI TERÖR SUÇUDUR” Adamın kendisi, devleti terörist ilan ediyor, silah taşıyor, Suriye'deki DAEŞ'e veriyorlar diye iftira atıyor.. Sonra dönüyor, Ülkenin istihbarat faaliyetlerini çarpıtarak yayınlayıp onlarca istihbaratçının hayatıyla oynuyor… Yaptığı casusluk cezalandırılmak istenilince de

TARAF, 22 Kasım 2015: “MEDYAYA BASKI TERÖR SUÇUDUR” Adamın kendisi, devleti terörist ilan ediyor, silah taşıyor, Suriye'deki DAEŞ'e veriyorlar diye iftira atıyor.. Sonra dönüyor, Ülkenin istihbarat faaliyetlerini çarpıtarak yayınlayıp onlarca istihbaratçının hayatıyla oynuyor… Yaptığı casusluk cezalandırılmak istenilince de "Medyaya baskı terör suçudur" diyor.. Peki, Esed'e hizmet ne suçudur? Peki, PYD'ye binlerce tır bedava silah veren ABD'ye hizmet ne suçudur? Peki, FETÖ'ye hizmet ne suçudur? Söyle Enis bey, bunlar ne suçudur?

#11
Foto - SÖZCÜ, 22 Kasım 2016: “BALYOZ KUMPASIYLA TERFİ EDENLER KANLI KALKIŞMAYI YAPTI!” Balyoz davası, şunun şurasında 8 yıllık bir davaydı bu darbe girişimi olduğunda… Bu ülkede tuğgeneral olmak için, 28 yıl askerlik yapmak gerekiyor… Yani, iddianıza göre, bu FETÖ'cü adamlar Balyoz’a kadar çoktan yarbay rütbesine varmış olmalıydı… Peki, 2010’a kadar samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş de yarbaylığa kadar getirmişler?

SÖZCÜ, 22 Kasım 2016: “BALYOZ KUMPASIYLA TERFİ EDENLER KANLI KALKIŞMAYI YAPTI!” Balyoz davası, şunun şurasında 8 yıllık bir davaydı bu darbe girişimi olduğunda… Bu ülkede tuğgeneral olmak için, 28 yıl askerlik yapmak gerekiyor… Yani, iddianıza göre, bu FETÖ'cü adamlar Balyoz’a kadar çoktan yarbay rütbesine varmış olmalıydı… Peki, 2010’a kadar samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş de yarbaylığa kadar getirmişler?

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