Pedofili skandalında yeni detaylar! Bill Gates’e müebbet

EPSTEIN VE MAXWELL’E YÖNELİK İDDİA VE SUÇLAMALAR NELERDİ Milyoner Jeffrey Epstein, 2006 yılında Palm Beach, Florida'da tutuklanıp reşit olmayan kızları seks trafiğinde kullanmasıyla suçlanmadan önce etrafını ünlülerle, önde gelen akademisyenlerle ve moda ve siyaset dünyasından büyük isimlerle çevrelemişti. Hapishanede çalışma izni programında 13 ay görev yaptı. Miami Herald'daki haberlerin alevlendirdiği savunma pazarlığına duyulan öfke, New York'taki federal savcıların 2019'da Epstein'a karşı yeni seks ticareti suçlamaları getirmesine yol açtı ve Epstein, duruşmayı beklerken federal bir hapishane hücresinde intihar etti. Savcılar ayrıca, Epstein'ın reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunmasına yardım ettiği gerekçesiyle şu anda 20 yıl hapis cezasını çeken kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'e karşı da suçlamalarda bulundu. Düzinelerce kadın, Epstein'ın New York, Florida, Virgin Adaları ve New Mexico'daki evlerinde kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söylüyor. Bu ay açıklanan belgeler, Virginia Giuffre'nin Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı ve 2017'de karara bağlanan hakaret davasıyla ilgiliydi. Davanın büyük bir kısmı, Bayan Giuffre'nin, Epstein'ın kendisini milyarderler, politikacılar, kraliyet mensupları ve devlet başkanlarıyla cinsel ilişkiye girmek için dünyanın dört bir yanına uçurduğu yönündeki iddialarının doğruluğu etrafında dönüyordu. Bir otel zincirinin başkanı olan New Mexico valisi Bill Richardson, başlangıçta bu adamların isimlerini gizli tuttuğunu, ancak 2014'teki yasal dosyasında tacizcilerin arasında Prens Andrew'un ve isimlerini bilmediği diğer kraliyet figürlerinin de bulunduğunu söyledi. akademisyenler, eski ABD senatörü George Mitchell, Fransız model menajeri Jean Luc Brunel, milyarder Glenn Dubin ve Epstein'ı temsil eden hukuk profesörü Alan Dershowitz… Bayan Giuffre'nin adını verdiği erkeklerin tümü iddiaları reddetti. Bayan Giuffre, 2022 yılında Bay Dershowitz hakkındaki iddialarını geri çekerek, onu istismarcı olarak tanımlarken "bir hata yapmış olabileceğini" söyledi. Kendisi "o zamanlar çok gençti" ve "çok stresli ve travmatik bir ortamdı" dedi. Bay Dershowitz, Bayan Giuffre'nin davasıyla ilgili belgelerin mühürsüz hale getirilmesi için kampanya yürüttü ve bunların onun masumiyetini daha açık hale getireceğini savundu ve 2022'de Prens Andrew'a karşı bir dava açtı. Epstein'a yakın olan Brunel, 2022 yılında Paris'teki bir hapishanede reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanmayı beklerken kendini öldürmüştü.