Peçeye kalkan ele sessiz kalmamıştı! Milli mücadelenin fitilini ateşleyen kahraman: Sütçü İmam

Kahramanmaraş'ın bu olaylardan dolayı kahraman ve madalyalı şehir olduğunu ifade eden Yakar, “Maraş bir Türk yurdudur. Evliya Çelebi Maraş'ı Türkmen yurdu olarak tarif eder. Bir Türk yurdu olan Maraş'ta namus birinci kavramdır. Yani Sütçü İmam bir ferdi hareket ile bu davranışta bulunarak Türk kadınlarının namusunu korur, korumak için yola çıkar. Yine Sütçü İmam gibi aynı duygularla Türk namusunu korumaya çalışan bir genç insan olan Çakmakçı Sait de orada şehit oldu. Orada o gün kim olsa Sütçü İmam gibi davranır. Onun şuur ve gayreti ile namusu korumaya çalışır. Kahramanmaraş bunun için kahramandır, bunun için madalyalı bir bayrağa sahiptir” diye konuştu.