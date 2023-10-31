Peçeye kalkan ele sessiz kalmamıştı! Milli mücadelenin fitilini ateşleyen kahraman: Sütçü İmam

Sütçü İmam'ın gerçekleştirdiği olayın öneminden bahseden Tarihçi Yazar Serdar Yakar, “Bundan tam 103 yıl önce Kahramanmaraş, önce İngilizler daha sonra ise Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Fransız işgalinin daha 2'nci gününde 31 Ekim 1919'da Fransızlar tarafından işgal edilen Maraş'ta artık Fransız-Ermeni askerler şehri ele geçirmişler, sokak sokak gezerek Türklere korku salmaya çalışırlar. Bu arada Kireççizade İmam Efendi, Sütçü İmam dediğimiz kişi, İmam adıdır aslında mesleği imamlık değil sütçülüktür. Onun dükkanının karşısındaki Uzunoluk Hamamı'ndan 3 kadın ve yanlarındaki kız çocuğu hamamdan çıktıklarında Fransız askerleri ile karşılaşırlar. Fransızlar burada hadlerini aşarak peçeleri bulunan kadınların peçelerini açmaya çalışırlar. Kadınların seslerine orada bulunan Çakmakçı Sait gibi Gaffaroğlu Osman gibi birçok Türk tepki göstererek kadınlarımızı Fransızların elinden almaya çalışırlarken Çakmakçı Sait yaralanır ve daha sonra ise Milli Mücadele'nin ilk şehidi olacaktır. Sütçü İmam bu olayı görür ve silahını alarak Fransızların üzerine ateş açmaya başlar. Birisi orada ölür ve 2 Fransız askeri ise oradan kaçar” dedi.