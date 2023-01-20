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Hayat-Aktüel
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Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

2023-01-20 07:35:15
Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

Fatih'te park halindeyken alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokak'ta park halinde bulunan 34 FR 9711 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de otomobilde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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