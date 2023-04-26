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Hayat-Aktüel
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Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

2023-04-26 22:24:56
Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Karabük'te, park halindeki otomobile çarpan araç takla attı.

#1
Foto - Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

#2
Foto - Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Alınan bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine giden O.E yönetimindeki 78 SA 597 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu Barış Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

#3
Foto - Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Yol kenarında park halinde bulunan 78 BG 049 plakalı araca çarpan otomobil takla attı.

#4
Foto - Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, Safranbolu Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Sürücü O.E., çevredeki vatandaşların yardımlarıyla otomobilden çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı.

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