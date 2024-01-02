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Parça üretimi yaparken birden karar verdiler! Şimdi takır takır onu yapıyorlar! 35 ülke, kuyruğa girdi bile! Siz ne yaptınız böyle

2024-01-02 16:21:38
Parça üretimi yaparken birden karar verdiler! Şimdi takır takır onu yapıyorlar! 35 ülke, kuyruğa girdi bile! Siz ne yaptınız böyle

İzmir’de uydu anteni parçalarının üretimini yaparken metal işleme alanındaki fırsatları gören ve o alana yönelmek isteyen firma, KOSGEB desteği ile tasarım merkezi kurdu. İhracatta büyüme yaşayan firma, şimdi 35 ülkeye ürünlerini satıyor… İzmir’de yaşayan Girişimci Zeki Yöndem, Kemalpaşa Organize Saniye Bölgesi’nde, 1999 yılında uydu anteni ve parçaları üretmek için 10 kişi ile kurduğu işletme, bilinen küresel spor mağazaları zincirine spor aletleri üretmeye başladı. Soğuk dövme ve metal işleme alanlarında kendini geliştirmek için AR-GE çalışmalarına yoğunlaşan firma, küresel bir mobilya zinciri ile de anlaşma sağladı. KOSGEB projeleri ve mali desteklerinden 2013 yılında faydalanmaya başlayan firma, tasarım merkezini kurarak otomotiv yan sanayisine giriş yaptı. Aynı bölgede 2. Fabrikasını açan firma, 285 çalışanı ile 35 ülkeye ihracat yapıyor.

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Foto - Parça üretimi yaparken birden karar verdiler! Şimdi takır takır onu yapıyorlar! 35 ülke, kuyruğa girdi bile! Siz ne yaptınız böyle

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, büyüme sürecini KOSGEB destekleri ile hızlandırdıklarını, soğuk dövme ve metal işleme alanında ülke genelinde iddialı olduklarını belirtti. Malzemeleri oda sıcaklığından şekillendirmek amacıyla kullanılan metal işlemi süreci olan soğuk dövmenin, malzemenin molekül yapısını sıkıştırdığını ve daha sağlam olduğunu söyleyen Yöndem, bu şekilde üretilen parçaların otomotiv, havacılık ve makine imalatı sektörlerinde oldukça fazla kullanıldığını aktardı.

#2
Foto - Parça üretimi yaparken birden karar verdiler! Şimdi takır takır onu yapıyorlar! 35 ülke, kuyruğa girdi bile! Siz ne yaptınız böyle

Üretimle ilgili bilgi de veren Yöndem, "Soğuk dövmeyle kendi kalıp ve ürün tasarımlarımızı yapabiliyoruz. Özellikle Almanya'da önde gelen karavan üreticisinin tüm soğuk dövme parçalarını vermeye başladık. KOSGEB'den aldığımız nitelikli personel destek sayesinde 33 farklı rot parçası üretmeye başladık. İhracatımız 18 milyon doların üzerine çıktı. Avrupa ve Amerika'da aşağı yukarı 35 ülkeye ürün satıyoruz. Gurur duyduğumuz bir başka nokta ise çalışanlarımızın yaklaşık yarısının kadın olması." dedi. İhracattaki paylarında KOSGEB desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Yöndem, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Sonuçta hem sizi yönlendiriyor hem de gerçekten projenize inanıyorlarsa tamamen arkanızda duruyorlar. Ülkemizde birçok işletme KOSGEB desteğinden yararlanmadığı için bu hamleleri yapmakta geç kalıyor. Rekabet gücünü de kaybediyor. KOSGEB'e hangi projeyi götürdüysek gerçekten değer bulan projelerin hepsine destek aldık. Eğer istihdama faydalıysa projenizin dönme şansı yok."

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