2024-01-02 16:21:38 Parça üretimi yaparken birden karar verdiler! Şimdi takır takır onu yapıyorlar! 35 ülke, kuyruğa girdi bile! Siz ne yaptınız böyle
İzmir’de uydu anteni parçalarının üretimini yaparken metal işleme alanındaki fırsatları gören ve o alana yönelmek isteyen firma, KOSGEB desteği ile tasarım merkezi kurdu. İhracatta büyüme yaşayan firma, şimdi 35 ülkeye ürünlerini satıyor… İzmir’de yaşayan Girişimci Zeki Yöndem, Kemalpaşa Organize Saniye Bölgesi’nde, 1999 yılında uydu anteni ve parçaları üretmek için 10 kişi ile kurduğu işletme, bilinen küresel spor mağazaları zincirine spor aletleri üretmeye başladı. Soğuk dövme ve metal işleme alanlarında kendini geliştirmek için AR-GE çalışmalarına yoğunlaşan firma, küresel bir mobilya zinciri ile de anlaşma sağladı. KOSGEB projeleri ve mali desteklerinden 2013 yılında faydalanmaya başlayan firma, tasarım merkezini kurarak otomotiv yan sanayisine giriş yaptı. Aynı bölgede 2. Fabrikasını açan firma, 285 çalışanı ile 35 ülkeye ihracat yapıyor.