Parça üretimi yaparken birden karar verdiler! Şimdi takır takır onu yapıyorlar! 35 ülke, kuyruğa girdi bile! Siz ne yaptınız böyle

Üretimle ilgili bilgi de veren Yöndem, "Soğuk dövmeyle kendi kalıp ve ürün tasarımlarımızı yapabiliyoruz. Özellikle Almanya'da önde gelen karavan üreticisinin tüm soğuk dövme parçalarını vermeye başladık. KOSGEB'den aldığımız nitelikli personel destek sayesinde 33 farklı rot parçası üretmeye başladık. İhracatımız 18 milyon doların üzerine çıktı. Avrupa ve Amerika'da aşağı yukarı 35 ülkeye ürün satıyoruz. Gurur duyduğumuz bir başka nokta ise çalışanlarımızın yaklaşık yarısının kadın olması." dedi. İhracattaki paylarında KOSGEB desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Yöndem, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Sonuçta hem sizi yönlendiriyor hem de gerçekten projenize inanıyorlarsa tamamen arkanızda duruyorlar. Ülkemizde birçok işletme KOSGEB desteğinden yararlanmadığı için bu hamleleri yapmakta geç kalıyor. Rekabet gücünü de kaybediyor. KOSGEB'e hangi projeyi götürdüysek gerçekten değer bulan projelerin hepsine destek aldık. Eğer istihdama faydalıysa projenizin dönme şansı yok."