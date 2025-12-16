Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri
Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen, dünyanın en zengin iş insanları servetlerine servet katmaya devam ediyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nden derlenen bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla en zengin 10 kişinin toplam serveti yılın başından bu yana $558,9 milyar artarak $2,5 trilyon seviyesini geçti. Listenin ezici çoğunluğunu oluşturan teknoloji sektörü, zenginlikteki bu hızlı yükselişin ana kaynağı oldu.