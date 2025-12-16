Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

Listenin üçüncü sırasında 247 milyar dolarla Google'ın kurucularından Sergey Brin yer aldı. Brin, servetini bu yıl 88,2 milyar dolar artırdı. Brin'i 246 milyar dolarlık serveti ile ABD'li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos takip etti. Bezos, yılın başından bu yana servetini 7 milyar dolar artırdı. ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, 238 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer aldı. Oracle'ın sahibi Ellison, yılın başından bu yana servetine 46,1 milyar dolar ekledi. Meta'nın sahibi olan Mark Zuckerberg'in serveti ise 21,5 milyar dolarlık artışla 229 milyar dolara çıktı. Fransız giyim markaları sahibi Bernard Arnault'un serveti de bu dönemde 26,1 milyar dolar artarak 202 milyar dolara çıktı.