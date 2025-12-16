  • İSTANBUL
Ekonomi
Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen, dünyanın en zengin iş insanları servetlerine servet katmaya devam ediyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nden derlenen bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla en zengin 10 kişinin toplam serveti yılın başından bu yana $558,9 milyar artarak $2,5 trilyon seviyesini geçti. Listenin ezici çoğunluğunu oluşturan teknoloji sektörü, zenginlikteki bu hızlı yükselişin ana kaynağı oldu.

Foto - Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti $2 trilyon 536 milyar'a ulaşırken, lider Elon Musk yılbaşından bu yana servetini $205 milyar artırarak $638 milyar ile zirvedeki yerini korudu. Listenin 10 isminden 8'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor. Dünyanın en zengin 10 iş insanından 9'u ABD, 1'i ise Fransa menşeli iken, 10 iş insanından 8'inin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.

Foto - Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

MUSK, SERVETİNİ 205 MİLYAR DOLAR ARTIRDI: Zirvedeki isim Elon Musk, yılın başından bu yana servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara çıkardı ve "dünyanın en zengin kişisi" ünvanını korudu. Musk, bu artışla aynı zamanda listede servetini en fazla büyüten isim olarak kayıtlara geçti. Musk'ı 265 milyar dolarlık servetle Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page izledi. Page, servetini 96,8 milyar dolar artırdı.

Foto - Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

Listenin üçüncü sırasında 247 milyar dolarla Google'ın kurucularından Sergey Brin yer aldı. Brin, servetini bu yıl 88,2 milyar dolar artırdı. Brin'i 246 milyar dolarlık serveti ile ABD'li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos takip etti. Bezos, yılın başından bu yana servetini 7 milyar dolar artırdı. ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, 238 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer aldı. Oracle'ın sahibi Ellison, yılın başından bu yana servetine 46,1 milyar dolar ekledi. Meta'nın sahibi olan Mark Zuckerberg'in serveti ise 21,5 milyar dolarlık artışla 229 milyar dolara çıktı. Fransız giyim markaları sahibi Bernard Arnault'un serveti de bu dönemde 26,1 milyar dolar artarak 202 milyar dolara çıktı.

Foto - Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİNİN CEO’SU LİSTEDE: 9’UNCU SIRADA Listenin 8'inci sırasında Microsoft'un eski Üst Yöneticisi (CEO) Steve Ballmer yer alırken, Ballmer'ın serveti söz konusu dönemde 19 milyar dolar artışla 166 milyar dolara ulaştı. Ballmer'ı, 153 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang takip ederken Huang, yılın başından bu yana servetine 39 milyar dolar kattı.

Foto - Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

Nvidia, son günlerdeki teknoloji ve yarı iletken sektöründeki "yüksek değerleme" endişeleriyle piyasa değerinin bir kısmını kaybetse de 16 Aralık itibarıyla 4 trilyon 292 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunu sürdürüyor. Listenin onuncu sırasında ise dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffett yer alıyor. Buffett 16 Aralık itibarıyla 152 milyar dolarlık servetiyle yerini korurken, yılın başından bu yana ünlü yatırımcının servetine 10,2 milyar dolar daha eklediği biliniyor.

Foto - Para teknolojide toplandı: Servetler uçuşa geçti! İşte dünyanın en zenginleri

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla sıralamalar şöyle: Sıra Milyarderler Toplam servet(Milyar dolar) Yılbaşından bu yana artış (Milyar dolar) Ülke Sektör Elon Musk 638 205 ABD Teknoloji 2 Larry Page 265 96,8 ABD Teknoloji 3 Sergey Brin 247 88,2 ABD Teknoloji 4 Jeff Bezos 246 7 ABD Teknoloji 5 Larry Ellison 238 46,1 ABD Teknoloji 6 Mark Zuckerberg 229 21,5 ABD Teknoloji 7 Bernard Arnault 202 26,1 Fransa Moda 8 Steve Ballmer 166 19 ABD Teknoloji 9 Jensen Huang 153 39 ABD Teknoloji 10 Warren Buffett 152 10,2 ABD Finans

