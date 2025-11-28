Papa’nın Erdoğan’a çağrısı olay oldu! Dünya basınında geniş yankı buldu

Guardian gazetesi haberinde Vatikan uzmanı Christopher White'ın değerlendirmelerine yer verdi. White açıklamasında "Bu seyahat, Leo'nun papalığının merkezindeki temalardan biri olan barışı teşvik edeceği bir ziyaret olacak" dedi ve ekledi; "Türkiye ve Lübnan, onun Ukrayna'da, Orta Doğu'da barış çabalarını güçlendirmesi için stratejik noktalar. Üstelik bu ilk yurt dışı gezisi olduğu için dünya liderleri seyahati çok yakından takip edecek." NBC News, Papa Leo'nun ziyaretine ilişkin haberinde Oxford Üniversitesi'nde Katolik Kilisesi tarihçisi olan Miles Pattenden'ın görüşlerine yer verdi. "Türkiye önemli bir ülke ve Orta Doğu genelinde büyük bir etkisi var" diyen Pattenden "Bu ziyaret, Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olduğunun altını çiziyor." ifadelerini kullandı. Al Jazeera ziyaretin zamanlamasının son derece sembolik olduğunu vurguladı ve "Ziyaret Papa'nın yalnızca Hristiyanlarla değil diğer dinlerle de temas kurmak istediği yönünde bir mesaj olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.