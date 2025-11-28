Haber Merkezi Giriş Tarihi: Papa’nın Erdoğan’a çağrısı olay oldu! Dünya basınında geniş yankı buldu
Türkiye'yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşme sırasında kritik bir mesaj veren Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu. Papa'nın bu çağrısı ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı. France 24 "Papa Türkiye'nin özel bir role sahip olduğunu söyledi" manşetini atarken Guardian "Türkiye ve Lübnan Papa için stratejik noktalar" ifadelerini kullandı.