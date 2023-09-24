Papa böyle yaparsa cemaat ne yapar? Papa ne yaptı?

"Onlar kesinlikle ölüm fabrikaları" "Bu doğru, biraz hayal kırıklığı var. Devlet Sekreterliği (Başbakan) bu konuya yardımcı olmak için her şeyi yapıyor ve Zuppi görev için oralara gitti. (Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocuklar) Çocuklarla ilgili iyi giden bir şeyler var ama bu, Ukrayna-Rusya sorunuyla ilgili değil, aynı zamanda silah satışı ve silah ticaretiyle ilgili bir şey. Birkaç ay önce The Economist, bugün yatırımlardan en çok gelir sağlayanın silah fabrikaları olduğunu belirtti. Onlar kesinlikle ölüm fabrikaları." "Bazı ülkelerin silah vermediğini görüyorum, bu kötü bir şey" Ukraynalıların bugün ve tarihte çok acı çektiğini, ayrıca şehit bir halk olduğunu dile getiren Papa, "Bu halkın şehitliği üzerine oyunlar oynamamalıyız. Mümkün olduğunca onların işlerini çözmelerine yardımcı olmalıyız. Şimdi bazı ülkelerin geri dönüş yaptığını, (Ukrayna’ya) silah vermediklerini görüyorum. Ukrayna halkının şehit olacağı bir süreci başlatıyorlar ve bu kötü bir şey." ifadelerini kullandı.