Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Buckby’nin Brown Üniversitesi İklim Çözümleri Laboratuvarı araştırmasına dayandırdığı verilere göre, Amerikalı tüketiciler savaşın 28 Şubat’ta başlamasından bu yana benzin ve dizel için toplam 147 milyar dolar daha fazla harcadı. Bu tutarın hane başına 1.100 doların üzerinde ek maliyete karşılık geldiği belirtildi. Analizde, pahalı yakıtın ulaşım ve üretim giderleri üzerinden diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilediğine dikkat çekildi. Buckby, enerji şirketlerinin artan kârlarıyla hanelerin büyüyen giderleri arasındaki farkın, seçim öncesinde Trump ve Cumhuriyetçi Parti açısından siyasi bir zorluk oluşturduğunu savundu. Haber Kaynağı: National Security Journal