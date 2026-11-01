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Ekonomi
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Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

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Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Güvenlik uzmanı Jack Buckby, İran savaşının enerji piyasalarında yarattığı kesintilerin Amerikan petrol şirketlerinin kârını artırırken tüketicilerin yakıt giderlerini büyüttüğünü belirtti.

#1
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

İran savaşı nedeniyle petrol sevkiyatlarında ve rafineri faaliyetlerinde yaşanan aksamalar, ABD enerji sektörünün bilançosuna yüksek kâr olarak yansıdı. Jack Buckby’nin analizinde, Amerikan petrol ve doğalgaz şirketlerinin nisan-eylül dönemindeki kazançlarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç katına çıktığı ifade edildi.

#2
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Buckby, şirketlerin güçlü mali sonuçları ile tüketicilerin artan akaryakıt harcamalarının, 3 Kasım’daki ara seçimler öncesinde Trump yönetimi üzerindeki hayat pahalılığı baskısını artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Analizde aktarılan New York Times incelemesine göre, 50’den fazla büyük Amerikan petrol ve doğalgaz şirketi nisan-eylül döneminde toplam 130 milyar doların üzerinde kâr elde etti. Aynı şirketlerin 2025’in karşılık gelen dönemindeki toplam kârı ise 47 milyar doların altında kaldı.

#4
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Şirketlerin mali tabloları ve S&P Global Market Intelligence verilerine dayandırılan hesaplama, mart ve ekim aylarını kapsamıyor. Buckby, bu nedenle savaş döneminin tamamında elde edilen kârın daha yüksek olabileceğini belirtti.

#5
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

ExxonMobil’in 30 Ekim’de açıkladığı üçüncü çeyrek net kârı 15,4 milyar dolar, düzeltilmiş kârı ise 17,5 milyar dolar oldu. Hisse başına düzeltilmiş kârın 4,23 dolara ulaştığı ve analist beklentilerinin üzerine çıktığı aktarıldı.

#6
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Chevron’un kârı da geçen yılın aynı dönemindeki 3,5 milyar dolardan 9,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin düzeltilmiş kârı 10,4 milyar dolar olarak açıklandı.

#7
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Buckby, her iki şirketin sonuçlarında rafineri faaliyetlerinden sağlanan kazançların belirleyici olduğunu ifade etti. Analize göre ExxonMobil’in rafineri birimi, en az altı yıldır ilk kez petrol ve doğalgaz üretim faaliyetlerinden belirgin biçimde daha fazla kâr sağladı.

#8
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

ExxonMobil Mali İşler Müdürü Neil Hansen de yüksek yakıt fiyatlarının aileler ve işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu kabul ederek mevcut arz koşullarının kısa sürede yapılacak yatırımlarla değiştirilemeyeceğini belirtti.

#9
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Buckby’nin değerlendirmesine göre, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat kısıtlamaları ile Suudi Arabistan ve Rusya’daki enerji altyapısına yönelik saldırılar, küresel piyasada rafine yakıt arzını daralttı.

#10
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Yurt dışındaki tesislerin üretim güçlükleri yaşadığı dönemde faaliyetlerini sürdürebilen Amerikan rafinerileri, yükselen benzin ve dizel fiyatlarından yararlandı.

#11
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Analizde, ABD rafinerilerinin ekim ayındaki ortalama kâr marjının varil başına yaklaşık 62 dolara ulaştığı aktarıldı.

#12
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Bazı şirketlerin ham petrole yerel boru hatları üzerinden erişebilmesi de uluslararası taşımacılıktaki aksamalara karşı avantaj sağladı.

#13
Foto - Savaş onlara yaradı! Kârları katlandı

Buckby’nin Brown Üniversitesi İklim Çözümleri Laboratuvarı araştırmasına dayandırdığı verilere göre, Amerikalı tüketiciler savaşın 28 Şubat’ta başlamasından bu yana benzin ve dizel için toplam 147 milyar dolar daha fazla harcadı. Bu tutarın hane başına 1.100 doların üzerinde ek maliyete karşılık geldiği belirtildi. Analizde, pahalı yakıtın ulaşım ve üretim giderleri üzerinden diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilediğine dikkat çekildi. Buckby, enerji şirketlerinin artan kârlarıyla hanelerin büyüyen giderleri arasındaki farkın, seçim öncesinde Trump ve Cumhuriyetçi Parti açısından siyasi bir zorluk oluşturduğunu savundu. Haber Kaynağı: National Security Journal

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