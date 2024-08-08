2024-08-08 09:53:39 Pamukkale Üniversitesi terör gazisine yönelik saldırıyı kınadı
Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, PAÜ Hastanesinde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddeti kınadı. Olaya karışan 4 güvenlikçinin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin refakatçi değişimi nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından boğazı sıkılarak yere yıkıldığı anlara ait görüntüler büyük tepki toplamıştı.