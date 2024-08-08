  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Pamukkale Üniversitesi terör gazisine yönelik saldırıyı kınadı

2024-08-08 09:53:39
Pamukkale Üniversitesi terör gazisine yönelik saldırıyı kınadı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, PAÜ Hastanesinde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddeti kınadı. Olaya karışan 4 güvenlikçinin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin refakatçi değişimi nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından boğazı sıkılarak yere yıkıldığı anlara ait görüntüler büyük tepki toplamıştı.

#1
Foto - Pamukkale Üniversitesi terör gazisine yönelik saldırıyı kınadı

Yaşananların ardından bir açıklama yapan PAÜ Rektörlüğü, saldırıyı kınadı. Üniversitenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olaya karışan 4 özel güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, “Pamukkale Üniversitesi yönetimi olarak Üniversitemiz Hastanelerinde gazimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olay ile ilgili kişi ya da kişiler hakkında soruşturma yapılmakta olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz” denildi.

#2
Foto - Pamukkale Üniversitesi terör gazisine yönelik saldırıyı kınadı

Güvenlikçilerin sendikasından açıklama Öte yandan, terör gazisi S.G. ile PAÜ Hastanelerinde görevli güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeyle ilgili olarak, güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasından da bir açıklama yapıldı. Olay anına ait hastane güvenlik kamerası kayıtlarına yer verilen açıklamada, olayları karşı tarafından başlattığı ileri sürüldü. Açıklamada, “Haberlere yansıyan görüntüler, tamamen çalışan ve üyemiz olan güvenliklerimizi zan altında bırakmaktadır. Yaşanan olaylar, gazi olduğunu söyleyen kişi tarafından başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Su-30’lar için 130 km menzilli 200 adet füze siparişi!
Dünya

Su-30’lar için 130 km menzilli 200 adet füze siparişi!

Hindistan Hava Kuvvetleri, Su-30 ve LCA Tejas savaş uçakları için 200 adet Astra havadan havaya füze alımını onayladığını açıkladı...
ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Türkiye’yi tehdit etmek için Ankara ve İstanbul’a geldi! Yaptırım tehdidinde dozu artırdılar
Gündem

ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Türkiye’yi tehdit etmek için Ankara ve İstanbul’a geldi! Yaptırım tehdidinde dozu artırdılar

ABD’nin Türk sanayisine yönelik yaptırım tehditlerine bir yenisi eklendi. ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Ankara ve İstanbul’a..
Böyle olur bunların milliyetçiliği! Türkiye'nin gazetesi değil ABD borazanı
Gündem

Böyle olur bunların milliyetçiliği! Türkiye'nin gazetesi değil ABD borazanı

Instagram erişim engeli geldiğinde emperyalistlerin safında duran ve VPN taktiği vererek onlara uşaklık eden milliyetçi geçinen Yeniçağ şimd..
Rusya'dan dikkat çeken karar: Acil durum ilan edildi
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken karar: Acil durum ilan edildi

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan çatışma..
Akaryakıtta büyük skandal! Zarar 500 milyon lira
Ekonomi

Akaryakıtta büyük skandal! Zarar 500 milyon lira

ÖTV’nin düşük olduğu dönemde ellerindeki LPG’yi satmış gibi gösteren firmalar, devleti 500 milyon lira zarara uğrattı.
20 havayolu şirketinden İsrail kararı
Dünya

20 havayolu şirketinden İsrail kararı

İsrail basını, ülkeye gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının 20'ye çıktığını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23