Pamukkale Üniversitesi terör gazisine yönelik saldırıyı kınadı

Güvenlikçilerin sendikasından açıklama Öte yandan, terör gazisi S.G. ile PAÜ Hastanelerinde görevli güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeyle ilgili olarak, güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasından da bir açıklama yapıldı. Olay anına ait hastane güvenlik kamerası kayıtlarına yer verilen açıklamada, olayları karşı tarafından başlattığı ileri sürüldü. Açıklamada, “Haberlere yansıyan görüntüler, tamamen çalışan ve üyemiz olan güvenliklerimizi zan altında bırakmaktadır. Yaşanan olaylar, gazi olduğunu söyleyen kişi tarafından başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.