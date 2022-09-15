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Ekonomi
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Palamut bolluğu başladı! Fiyatlar düştü

2022-09-15 12:53:21
Palamut bolluğu başladı! Fiyatlar düştü

1 Eylül itibariyle denizlerde avlanma sezonu yeniden başlamıştı. 2 haftalık süreçte denizlerdeki balık akınıyla tezgahlardaki fiyatlarda da düşüş görüldü. Özellikle denizden bol çıkan palamut fiyatında düşüş yaşandı.

#1
Foto - Palamut bolluğu başladı! Fiyatlar düştü

Tezgahta bulunan orta boylarda bir palamut fiyatı 20 liraya kadar düştü. Düşüş hem vatandaşların hem de balık satıcıların yüzünü güldürdü

#2
Foto - Palamut bolluğu başladı! Fiyatlar düştü

Beylikdüzü’nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı, yaşanan düşüşü değerlendirerek, bol çıkan balığın ucuz ve taze olduğuna vatandaşların buna göre göre seçim yapması gerektiğine işaret etti.

#3
Foto - Palamut bolluğu başladı! Fiyatlar düştü

Balık almaya gelen bir vatandaş, “Fiyatlar bayağı bir ucuzlamış. Sürekli balık alırız. Palamut almaya geldik boyları da büyük. Palamuttan 20 - 25 liraya kadar düşmüş. Seviyoruz balığı” dedi.

#4
Foto - Palamut bolluğu başladı! Fiyatlar düştü

Balıkçı Kenan Balcı, beklenen balık bolluğunun yaşandığını ifade ederek, “ Halkımızın gözü aydın. Beklenen oldu. Boylarına göre, 5 tane 100, 4 tane 100 lira 2 tane 100 lira. Hem çok büyük hem çok güzel hem çok lezzetli beklediğimiz oldu. Bunu söylemişti 1 ay önce buna kimse inanmamıştı. İşte belgesi burada. Daha da düşmesini bekliyoruz fiyatların. Halk bugün tüketeceği kadar balık alsın acele etmesin stoklamak için. 11’nci aydan sonra buzluklarını doldursunlar. Yarım kilo balığı şu anda dipfrize koymasınlar. İleride daha da büyüyüp ucuzlayacak. Kuzu fiyatına koç alsınlar herkesin anlayacağı dilden. Halkımız hangi balık ucuz ise o balığı tercih etsin. 1 hafta önce tanesi 100 lira olan palamut bugün 20 lira, 25 lira. Torik gibi en irileri 50 liraya düştü. Onun için halkımız tüketeceği kadar balık alsın” diye konuştu.

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