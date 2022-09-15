Palamut bolluğu başladı! Fiyatlar düştü

Balıkçı Kenan Balcı, beklenen balık bolluğunun yaşandığını ifade ederek, “ Halkımızın gözü aydın. Beklenen oldu. Boylarına göre, 5 tane 100, 4 tane 100 lira 2 tane 100 lira. Hem çok büyük hem çok güzel hem çok lezzetli beklediğimiz oldu. Bunu söylemişti 1 ay önce buna kimse inanmamıştı. İşte belgesi burada. Daha da düşmesini bekliyoruz fiyatların. Halk bugün tüketeceği kadar balık alsın acele etmesin stoklamak için. 11’nci aydan sonra buzluklarını doldursunlar. Yarım kilo balığı şu anda dipfrize koymasınlar. İleride daha da büyüyüp ucuzlayacak. Kuzu fiyatına koç alsınlar herkesin anlayacağı dilden. Halkımız hangi balık ucuz ise o balığı tercih etsin. 1 hafta önce tanesi 100 lira olan palamut bugün 20 lira, 25 lira. Torik gibi en irileri 50 liraya düştü. Onun için halkımız tüketeceği kadar balık alsın” diye konuştu.