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Ekonomi
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Pakistan Türkiye bombasını patlattı

2024-08-09 16:33:43
Pakistan Türkiye bombasını patlattı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan temaslarının ikinci gününde Karaçi kentine geçti. Bolat, Karaçi temasları çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Bakan Bolat ve Başbakan Şerif, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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Foto - Pakistan Türkiye bombasını patlattı

Bolat, 54 Türk şirketinin Pakistan'da 3.5 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyleyerek Türk yatırımcıların Pakistan'ın siyasi ve ekonomik istikrarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraş depreminde Pakistan'ın Türkiye'ye yaptığı insani yardımlar için teşekkür eden Bakan Bolat, iki ülke ilişkilerinin derinleşmesine değindi.

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Foto - Pakistan Türkiye bombasını patlattı

TÜRKİYE TALİMATI - Başbakan Şerif, görüşmede ikili ticaret ve yatırım iş birliğini artırmak amacıyla Pakistan'daki Türk yatırımcılara mümkün olan kolaylığın sağlanması için ilgili makamlara talimat verdi.

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Foto - Pakistan Türkiye bombasını patlattı

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini istediğini kaydeden Başbakan Şerif, Pakistan hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kalındığı üzere ikili ticaretin 5 milyar dolara çıkarılması için öncelikli tedbirleri aldığını söyledi.

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Foto - Pakistan Türkiye bombasını patlattı

ŞAHBAZ ŞERİF'TEN ERDOĞAN'A DAVET - Pakistan ve Türk halklarının yüzyıllara yayılan "kardeşlik" ilişkilerine sahip olduğunu söyleyen Şerif, Pakistan ve Türkiye'yi "bir millet iki devlet" olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan davetini yineleyen Şahbaz Şerif, Türk yatırımcıların Pakistan'a yapacağı ziyaretin yatırımların artırılması açısından faydalı olmasını umduğunu ifade etti.

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Foto - Pakistan Türkiye bombasını patlattı

BAKAN BOLAT, 2. ULUSLARARASI GIDA VE TARIM FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI Bakan Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı'nın (FOODAG '24) açılışını gerçekleştirdi. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu önemli etkinlikte, tarım ve gıda sektörlerinde iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdik, özellikle gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında iki ülkenin ortak projeler geliştirme gerekliliğini vurguladık. Türkiye'nin sahip olduğu yenilikçi tarım teknolojileri ve üretim gücü de dikkate alındığında, Türkiye ve Pakistan'daki firmalar, iş birliği yaparak bölgesel ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebilecektir" ifadelerini kullandı.

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