Pakistan Türkiye bombasını patlattı

BAKAN BOLAT, 2. ULUSLARARASI GIDA VE TARIM FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI Bakan Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı'nın (FOODAG '24) açılışını gerçekleştirdi. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu önemli etkinlikte, tarım ve gıda sektörlerinde iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdik, özellikle gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında iki ülkenin ortak projeler geliştirme gerekliliğini vurguladık. Türkiye'nin sahip olduğu yenilikçi tarım teknolojileri ve üretim gücü de dikkate alındığında, Türkiye ve Pakistan'daki firmalar, iş birliği yaparak bölgesel ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebilecektir" ifadelerini kullandı.