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Dünya
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Pakistan ile Türkiye'den ortak adım

2020-12-04 13:02:26
Pakistan ile Türkiye'den ortak adım

Türkiye ve Kardeş ülke Pakistan arasında askeri anlamda ortak adımlar atılmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı son görüntülerin Hindistan'ı ve Doğu Akdeniz'de kriz çıkartan ülkeleri çılgına çevireceğe benziyor.

#1
Foto - Dost ve kardeş ülke Pakistan ile ekonomik ve siyasi alandaki işbirliği askeri alanda da devam ediyor. İki donanma arasındaki etkileşimlere düzenli yapılan tatbikatlar, liman ziyaretleri, karşılıklı eğitim programları ve denizcilik üretim sektöründeki işbirliği sürüyor. Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS TABUK Korveti Aksaz Limanı'na ziyaret düzenledi.

Dost ve kardeş ülke Pakistan ile ekonomik ve siyasi alandaki işbirliği askeri alanda da devam ediyor. İki donanma arasındaki etkileşimlere düzenli yapılan tatbikatlar, liman ziyaretleri, karşılıklı eğitim programları ve denizcilik üretim sektöründeki işbirliği sürüyor. Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS TABUK Korveti Aksaz Limanı'na ziyaret düzenledi.

#2
Foto - Pakistan donanmasına ait PNS Tabuk korvetinin Aksaz deniz Üssü'ne yaptığı liman ziyareti, PNS Tabuk Kasım 2020'de Karaçi yolu üzerinde Romanya'daki görevine giderken iki donanmanın keyfini çıkardığı güçlü bağların bir başka ifade edildi. PNS Tabuk korvetinin çok amaçlı ve yüksek derecede adapte olabilen bir platform ve son model elektronik silahlarla, anti-gemi ve anti-hava silahlarıyla/sensörleriyle donatılmış, modern kendini savunma ve bitirici savunma sistemleriyle takviye edildiği açıklandı. Çok yönlü görev alabilen bir helikopterle ve UAV'yle eş zamanlı olarak donatılan PNS TABUK ile çok çeşitli deniz operasyonları gerçekleştirebiliyor. Aksaz Deniz Üssü'ndeki kalışı sırasında, PNS Tabuk'un Komutanı ve Pakistan Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Aksaz Deniz Üssü komutanını ziyaret etti.

Pakistan donanmasına ait PNS Tabuk korvetinin Aksaz deniz Üssü'ne yaptığı liman ziyareti, PNS Tabuk Kasım 2020'de Karaçi yolu üzerinde Romanya'daki görevine giderken iki donanmanın keyfini çıkardığı güçlü bağların bir başka ifade edildi. PNS Tabuk korvetinin çok amaçlı ve yüksek derecede adapte olabilen bir platform ve son model elektronik silahlarla, anti-gemi ve anti-hava silahlarıyla/sensörleriyle donatılmış, modern kendini savunma ve bitirici savunma sistemleriyle takviye edildiği açıklandı. Çok yönlü görev alabilen bir helikopterle ve UAV'yle eş zamanlı olarak donatılan PNS TABUK ile çok çeşitli deniz operasyonları gerçekleştirebiliyor. Aksaz Deniz Üssü'ndeki kalışı sırasında, PNS Tabuk'un Komutanı ve Pakistan Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Aksaz Deniz Üssü komutanını ziyaret etti.

#3
Foto - Ziyaret sonrası iki ülke arasında ortak bir tatbikata imza atıldı.

Ziyaret sonrası iki ülke arasında ortak bir tatbikata imza atıldı.

#4
Foto - Milli Savunma Bakanlığı, tarafından paylaşılan görüntülerin ardından bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından paylaşılan görüntülerin ardından bir açıklama yapıldı.

#5
Foto - Açıklamada,

Açıklamada, "TCG GAZİANTEP fırkateynimiz, 03 Aralık 2020 tarihinde dost ve kardeş ülke Pakistan korveti PNS TABUK ile Doğu Akdeniz'de “Geçiş Eğitimleri” icra etmiştir" ifadelerine yer verildi.

#6
Foto - Türkiye ve Pakistan arasındaki birçok alandaki işbirliği önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Türkiye ve Pakistan arasındaki birçok alandaki işbirliği önümüzdeki süreçte de devam edecek.

#7
Foto - İki ülke arasındaki kardeşlik çok iyi durumda. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Boğazı'ndan geçen Pakistan'a ait savaş gemisinde Türk bayrağı göndere çekilmişti.

İki ülke arasındaki kardeşlik çok iyi durumda. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Boğazı'ndan geçen Pakistan'a ait savaş gemisinde Türk bayrağı göndere çekilmişti.

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