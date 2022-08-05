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Aktüel
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Padişahların gözdesi! Sabah aç karnına içerseniz bakın ne olur

2022-08-05 12:16:21
Padişahların gözdesi! Sabah aç karnına içerseniz bakın ne olur

A vitamini bakımından çok zengin göz içinde kuruluğu azaltıyor, retinanın hasar almasını engelliyor. Ağız içindeki bakteri sayısını azaltarak enfeksiyon riskini azaltıyor, karaciğer ve akciğerlerdeki toksinleri atarak yenilenmelerini sağlıyor. Yaz aylarının en vazgeçilmez besinlerinden biri olan bu içecek, Anadolu mutfaklarında yüzyıllardır şerbet olarak tüketiliyor. Osmanlı saraylarında Padişahların gözdesi olan şerbeti uzmanlar, sabah aç karnına tüketilmesi gerektiğini öneriyor. İçeriğinde yüksek oranda beta karoten barındıran içecek tam bir virüs düşmanıdır...

#1
Foto - Hazır gıdaların uzun süreli muhafazası için kimyasal maddeler kullanılıyor. Pandemi ile beraber de hazır gıdaya olan ilginin artması ciddi sağlık sorunlarına neden oldur. Kimyasal maddeler akciğer ve karaciğere yerleşme oranları yüksektir.

Hazır gıdaların uzun süreli muhafazası için kimyasal maddeler kullanılıyor. Pandemi ile beraber de hazır gıdaya olan ilginin artması ciddi sağlık sorunlarına neden oldur. Kimyasal maddeler akciğer ve karaciğere yerleşme oranları yüksektir.

#2
Foto - Karaciğer ve Akciğerler hasar alınca vücudun iyileşme olasılığı giderek düşer.

Karaciğer ve Akciğerler hasar alınca vücudun iyileşme olasılığı giderek düşer.

#3
Foto - Bu yüzden uzmanlar bu kimyasal maddelerin vücutta kalmaması için kişilerin günlük içeriğinde beta karoten madde barındıran besinler tüketilmesi gerektiğini önerir.

Bu yüzden uzmanlar bu kimyasal maddelerin vücutta kalmaması için kişilerin günlük içeriğinde beta karoten madde barındıran besinler tüketilmesi gerektiğini önerir.

#4
Foto - En gözde besin ise reyhan oldu. Yaz aylarında özellikle uzmanlar sabahları aç karna tüketilen reyhanın vücudun gün içinde virüs ve bakterilerden arınmasını sağlar.

En gözde besin ise reyhan oldu. Yaz aylarında özellikle uzmanlar sabahları aç karna tüketilen reyhanın vücudun gün içinde virüs ve bakterilerden arınmasını sağlar.

#5
Foto - Çok güçlü bir iltihap sökücü olan reyhan şerbeti, taze olması ise bu faydaları iki kat artırır.

Çok güçlü bir iltihap sökücü olan reyhan şerbeti, taze olması ise bu faydaları iki kat artırır.

#6
Foto - Beta Karoten maddeler hücrelerin hızla yenilenmesini sağlayan güçlü maddelerdir. Böylece kanser tarzı hastalıkların yaşanma olasılıkları azalır. Bağışıklığı güçlendiren reyhan şerbeti özellikle yaz aylarında doğum yapan anneler için ideal bir süt artırıcı besindir.

Beta Karoten maddeler hücrelerin hızla yenilenmesini sağlayan güçlü maddelerdir. Böylece kanser tarzı hastalıkların yaşanma olasılıkları azalır. Bağışıklığı güçlendiren reyhan şerbeti özellikle yaz aylarında doğum yapan anneler için ideal bir süt artırıcı besindir.

#7
Foto - A vitamini bakımından zengin olan reyhan göz sağlığına da fayda sağlar. Göz içinde kuruluğu azaltan reyhan şerbeti retinanın hasar almasını engeller.

A vitamini bakımından zengin olan reyhan göz sağlığına da fayda sağlar. Göz içinde kuruluğu azaltan reyhan şerbeti retinanın hasar almasını engeller.

#8
Foto - Öte yandan düzenli içildiğinde ağzı içindeki bakteri sayısını azaltarak enfeksiyon riskini azaltır.

Öte yandan düzenli içildiğinde ağzı içindeki bakteri sayısını azaltarak enfeksiyon riskini azaltır.

#9
Foto - Karaciğer ve akciğerlerdeki toksinleri atarak yenilenmelerini sağlar.

Karaciğer ve akciğerlerdeki toksinleri atarak yenilenmelerini sağlar.

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