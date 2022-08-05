Padişahların gözdesi! Sabah aç karnına içerseniz bakın ne olur

A vitamini bakımından çok zengin göz içinde kuruluğu azaltıyor, retinanın hasar almasını engelliyor. Ağız içindeki bakteri sayısını azaltarak enfeksiyon riskini azaltıyor, karaciğer ve akciğerlerdeki toksinleri atarak yenilenmelerini sağlıyor. Yaz aylarının en vazgeçilmez besinlerinden biri olan bu içecek, Anadolu mutfaklarında yüzyıllardır şerbet olarak tüketiliyor. Osmanlı saraylarında Padişahların gözdesi olan şerbeti uzmanlar, sabah aç karnına tüketilmesi gerektiğini öneriyor. İçeriğinde yüksek oranda beta karoten barındıran içecek tam bir virüs düşmanıdır...