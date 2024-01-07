Padişah 5. Murad’ın torunu Gazeteci-Yazar Kenize Murad: İsrail bir manipülasyon devletidir

Daha sonra Katolik okuluna yerleşiyor ve burada eğitim alıyor. Köken arayışı 20 yaşında kendisini İslam’a götürüyor, babası ile ilk kez 21 yaşında tanışıyor. 1965 senesinde muhabir olarak gazeteciliğe başlıyor. Bangladeş, Pakistan, Etiyopya, Beyrut ve İran’da muhabirlik yapıyor. Kadim bir devletin emaneti iken ne yazık ki “ülkesiz bir çocuk” olarak büyütülen Murad, “Bana göre kendine ait bir yurdun olmaması, bir ailenin olmamasından daha kötüdür. Benim bunu söylemem daha mühim, çünkü benim ailem yoktu. Bence vatan daha mühim; bir yere ait olmak daha mühimdir” diyor. Bugün Filistin’de kendisinin yaşadığı acılara benzer acılar yaşayan pek çok çocuk olduğunu ifade eden Murad, “Aslında onların yaşadığı korkunç durumlar ile kendi durumumu karşılaştıramam bile. Ama gerçekten vatanın bir çocuk için aileden bile daha önemli olduğunu düşünüyorum. Filistinli çocuklar için de toprakları daha önemli. Evet anne-babalarını kaybetmeleri korkunç bir şey ama yine de topraklarında direnmeye devam ediyorlar” açıklamasını yapıyor.