Padişah 5. Murad’ın torunu Gazeteci-Yazar Kenize Murad: İsrail bir manipülasyon devletidir

İsrail’in anlayacağı tek şey ekonomik yaptırım “Biz her gün katliamları görüyor, ekranlarda izliyoruz. Ama hiçbir şey yapmıyoruz” ifadesinde bulunan Murad, yapılan konuşmaların ve gösterilerin güçlü bir anlamı olmadığını İsrail’in asıl anladığı şeyin ekonomik yaptırımlar olduğunun altını çiziyor. Murad, “Hiçbir ülke ekonomik yaptırım yapmaya yanaşmıyor. Gerçekten ekonomik bir yaptırım uygulanmamasının nedeni bizim için yarın daha ağır olacak. Çünkü İsrail öldürmeye devam edecek. Şimdi bugün Gazze, sonra Batı Şeria sonra Suriye sonra belki de Türkiye’nin de bir bölümü… Bunun bedeli çok ağır olur” ifadelerinde bulunuyor. 2003 yılındaki Filistin ziyaretinden 7 Ekim’e kadarki süreçte hiçbir şeyin değişmediğini, İsrail’e hiçbir yaptırım uygulanmadığını ancak Filistinlilerin daha da zor koşullara mahkum edildiğini ifade eden Murad, “Ben 20 sene önce Filistin’e gittiğimde 50’den fazla görüşme yaptım ve bir kitap kaleme aldım. Bu kitap 7 Ekim’den önce hâlâ geçerli olan şeyleri anlatıyordu. Bugun ise durum anlatılanlardan çok daha kötü” diyor. 1967 yılında 4 bin olan işgalcilerin sayısı bugün 750 bin. Azınlık da olsa çok az sayıda İsraillinin Filistinlileri korumaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Murad, “Örneğin, ‘Barış İçin Hahamlar Birliği’ diye bir inisiyatif var. Bu kişiler, kendilerini siper ettiler Filistinlilerin önüne, canlı kalkan oldular” açıklamasını yapıyor.